Morgan Rogers a inscrit le but de l'avantage pour les Anglais à la 24e minute, avant que la Croatie n'égalise à la 59e minute par l'intermédiaire de Petar Sucic.

L'Angleterre a obtenu un penalty à la 64e minute, transformé avec succès par le capitaine Harry Kane, portant ainsi le total des Anglais à 12 points, avec 3 points d'avance sur l'Espagne, leader du classement.

De son côté, la sélection croate reste bloquée à 3 points et n'a pas réussi à prendre sa revanche après sa défaite à domicile face à l'Angleterre sur le score de 7-0 le mois dernier.

Le journal Mundo Deportivo a passé en revue les temps forts de la rencontre, la sélection croate ayant bien entamé le match, jouant pour son orgueil après sa lourde défaite 7-0 face à l'Angleterre dans la ville de Rijeka le 3 octobre dernier.

Mais la sélection des Three Lions a réussi à imposer sa domination sur le cours du jeu, et c'est Morgan Rogers qui a offert l'avantage au score à la sélection anglaise, troisième de la Coupe du monde 2026.

Harry Kane était à l'origine de l'action, après avoir transmis le ballon à Jude Bellingham, qui l'a lui-même mis sur orbite pour Morgan Rogers, la défense croate ne parvenant pas à empêcher le milieu de terrain de Chelsea d'inscrire le but de l'avantage à la 24e minute.

Anthony Gordon, le joueur du Barça, a eu deux belles occasions, mais ses deux frappes sont passées loin du cadre.

Les joueurs de l'entraîneur Thomas Tuchel n'ont pas pu accentuer leur avantage, et c'est au contraire Petar Sucic qui a réussi à égaliser, profitant d'une erreur de Jarell Quansah, qui a tenté de dégager le ballon vers l'arrière. Le but égalisateur est survenu à la 59e minute.

Lors de sa soirée exceptionnelle, Harry Kane a eu le dernier mot, après avoir marqué sur un penalty consécutif à un accrochage de Quansah par Ivan Smolcic.

Après le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage, l'arbitre central a décidé d'accorder un penalty, que le capitaine de l'Angleterre s'est chargé de transformer avec succès, inscrivant le but de la victoire.

Avec l'entrée en jeu de Luka Modric à partir de la 76e minute, les performances de la sélection croate se sont nettement améliorées, et elle a réussi à se créer quelques occasions qui auraient pu lui permettre d'égaliser, mais sans y parvenir.

Ainsi, la sélection anglaise a assuré sa qualification pour les quarts de finale, avant de se rendre en Espagne dimanche prochain, au stade Metropolitano, où la première place du groupe 3 de la Ligue A sera en jeu.