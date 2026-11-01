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FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Après la soirée du Real Madrid : le Racing menacé d'une amende en raison d'un comportement choquant de ses supporters

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Espagne

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Le club du Racing Santander est menacé d'une amende pouvant atteindre 602 euros, après qu'un supporter a jeté un briquet depuis les tribunes lors de la rencontre de l'équipe face au Real Madrid, qui s'est soldée par une victoire de ce dernier sur le score de trois buts à zéro, dans le cadre du championnat d'Espagne.

Selon le rapport de l'arbitre José Luis Munuera Montero, l'incident s'est produit à la 78e minute, à la suite d'un recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) concernant une action où il y avait une possible main sur Aurélien Tchouaméni dans la surface de réparation, avant que l'arbitre ne décide de ne pas accorder de penalty.

Le rapport a indiqué l'activation de la première phase du protocole relatif aux jets d'objets, après que le briquet est tombé à proximité du deuxième arbitre assistant sans le toucher, l'incident ayant été annoncé par les haut-parleurs du stade.

Le comité de discipline de la Fédération espagnole de football doit rendre sa décision concernant cet incident mercredi, mais le rapport officiel laisse présager l'application de l'article 117 du règlement, relatif à une légère perturbation du déroulement du match, qui prévoit une amende pouvant atteindre 602 euros à l'encontre du club responsable de ce type d'incidents.

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