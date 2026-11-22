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Lionel Messi a reçu le soutien de son coéquipier brésilien Casemiro, après la polémique suscitée par une séquence houleuse lors de la défaite 3-0 de l'Inter Miami face au Columbus Crew, en ouverture du parcours des deux équipes en playoffs de la MLS 2026.

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Le capitaine de l'Inter Miami s'est retrouvé sous le feu des critiques en raison de son geste pendant la rencontre : il a lancé le ballon en direction de l'attaquant chilien Gonzalo Tapia, qui l'a reçu en plein visage. Une séquence qui a soulevé des interrogations sur la réaction de la star argentine, alors que son équipe était menée au score.

Lors de la conférence de presse organisée au Nu Stadium, Casemiro a été interrogé sur l'incident. Il a toutefois refusé d'imputer à Messi une perte de contrôle et a pris la défense de son coéquipier, assurant que ce qui s'était passé ne traduisait pas un capitaine sorti de ses gonds à cause du score.

« Il n'a pas perdu ses nerfs », a déclaré le milieu brésilien au sujet de Messi, en réponse à la polémique, refusant d'établir un lien entre cette séquence et la frustration née du retard au score ou de l'infériorité numérique.

En revanche, Casemiro n'a pas éludé l'ampleur de la pression qui pèse sur l'Inter Miami après cette défaite, d'autant que l'équipe est menacée d'élimination en cas de nouveau revers lors du prochain match, selon le format des playoffs.

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Le Brésilien a expliqué que la pression était normale pour une équipe qui aborde chaque match avec l'objectif de gagner : « La pression ? Bien sûr qu'il y a de la pression. L'Inter Miami joue toujours pour gagner, et nous savons que si nous perdons le prochain match, nous serons éliminés. C'est ça, la pression. »

Casemiro a insisté sur le fait que la priorité, à ce stade, était de garder son calme plutôt que de se laisser distraire par la polémique qui a suivi la défaite, soulignant que l'équipe devait revoir sa copie et élever son niveau lors du prochain rendez-vous, selon la chaîne ESPN.

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Il a ajouté : « Le plus important maintenant, c'est de rester calmes. Nous savons que nous devons faire mieux, parce que nous en sommes capables. Nous étions deuxièmes au classement, alors nous allons profiter du prochain match pour montrer à tout le monde à quel point nous sommes forts. »

Cette lourde défaite place l'Inter Miami face à un test difficile en playoffs : n'ayant pas obtenu le résultat espéré, l'équipe doit rapidement corriger le tir si elle veut poursuivre sa route dans la compétition, selon les propos de Casemiro.

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