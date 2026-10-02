La direction de la sélection saoudienne a adressé un message clair à l'ensemble des joueurs de l'Arabie saoudite, en affirmant que le règlement intérieur du stage ne place aucun joueur au-dessus de toute responsabilité, et que le traitement des infractions ne se limitera pas à de simples avertissements. Une démarche qui reflète la fermeté des responsables dans la préservation de la discipline avant des échéances importantes.

Selon ce qu'a rapporté le réseau de chaînes saoudien « Al-Arabiya », le règlement comporte une clause prévoyant la sanction de tout joueur qui diffuserait un contenu de nature à troubler le climat général au sein du stage de la sélection ou à susciter l'émoi de l'opinion publique, ce qui confère aux staffs technique et administratif le pouvoir d'appliquer les sanctions prévues par le règlement en cas de telles infractions.

Le réseau a précisé que l'application du règlement à la lettre à l'encontre de Mosab Al-Juwayr, après son exclusion du stage de la sélection saoudienne, a envoyé un message direct au reste des joueurs : les responsables sont sérieux dans l'application des règles et des directives internes, sans égard pour le nom du joueur ou sa valeur technique au sein du groupe.

À lire également : Donis répond à la question difficile et dévoile la situation de Hawsawi et Tambakti

La situation d'Al-Juwayr est ainsi devenue un exemple concret de la façon dont la direction de la sélection traite toute infraction au règlement, après que les règles en vigueur au sein du stage sont passées de simples instructions annoncées à des mesures effectivement applicables en cas de dépassement des directives, ce qui renforce l'importance du respect des règles au cours de la période à venir.

Cette démarche intervient à un moment sensible pour la sélection saoudienne, qui s'apprête à poursuivre son parcours en Coupe du Golfe, où le groupe a besoin du plus grand degré de concentration et de sérénité, loin de toute crise annexe ou de tout contenu susceptible de provoquer la polémique autour des joueurs ou d'affecter l'ambiance au sein du stage.

Selon « Al-Arabiya », l'application de la sanction à Al-Juwayr a donné aux joueurs de la sélection un signal clair quant au sérieux des responsables dans l'application du règlement, rendant le message au sein du stage de l'Arabie saoudite encore plus limpide : les règles ne sont pas de simples clauses écrites, mais des directives qui seront appliquées en cas d'infraction.



