Après la révélation des détails : combien de points Hakimi a-t-il récoltés dans la course au Ballon d'Or ?

La star marocaine Achraf Hakimi a occupé la 13e place du classement du Ballon d'Or 2026, dont le magazine français « France Football » a dévoilé les détails ce vendredi soir.
Hakimi, le latéral du Paris Saint-Germain, a obtenu 65 points dans la course au Ballon d'Or, remportée par l'Anglais Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, avec un total de 1 055 points.
Kane a pris la tête du classement après une saison exceptionnelle, au cours de laquelle il a inscrit 73 buts avec son club et sa sélection, tandis que Mbappé a brillé avec le Real Madrid et que Yamal a continué de confirmer son statut parmi les plus grands talents du football mondial.
Kvaratskhelia a également joué un rôle déterminant dans le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, pendant que Haaland poursuivait sa flamboyance avec Manchester City et qu'Olise réalisait une saison remarquable avec le Bayern Munich.
Cent journalistes spécialisés participent au vote du Ballon d'Or, chacun désignant les 10 meilleurs joueurs, selon un système attribuant 15 points au premier, puis 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 1 point.
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Voici le classement des joueurs et leurs points au vote :
- Harry Kane (Bayern Munich) : 1 055 points.
- Kylian Mbappé (Real Madrid) : 1 027 points.
- Lamine Yamal (Barcelone) : 881 points.
- Rodri (Manchester City et Barcelone) : 726 points.
- Lionel Messi (Inter Miami) : 612 points.
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) : 541 points.
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) : 418 points.
- Erling Haaland (Manchester City) : 378 points.
- Michael Olise (Bayern Munich) : 296 points.
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) : 201 points.
- Jude Bellingham (Real Madrid) : 107 points.
- Pau Cubarsí (Barcelone) : 101 points.
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) : 65 points.
- Vitinha (Paris Saint-Germain) : 59 points.
- Declan Rice (Arsenal) : 57 points.
- Ferran Torres (Barcelone) : 44 points.
- Vinícius Júnior (Real Madrid) : 26 points.
- Marc Cucurella (Real Madrid) : 16 points.
- João Neves (Paris Saint-Germain) : 15 points.
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain) : 12 points.
- Gabriel (Arsenal) : 11 points.
- Lautaro Martínez (Inter Milan) : 11 points.
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) : 8 points.
- Luis Díaz (Bayern Munich) : 8 points.
- Marquinhos (Paris Saint-Germain) : 7 points.
- Dayot Upamecano (Bayern Munich) : 5 points.
- Bruno Fernandes (Manchester United) : 5 points.
- Julián Quiñones (Al-Qadisiyah) : 4 points.
- Sadio Mané (Al-Nassr) et William Saliba (Arsenal) : 2 points chacun.