Réuni ce vendredi, le conseil d’administration du Bayern Munich a examiné l’avenir de l’ailier Michael Olise durant le mercato estival en cours.

Selon le journal français « L'Équipe », l'ailier aurait confié à ses coéquipiers, lors de la Coupe du monde 2026, son intention de rejoindre le Real Madrid.

Florian Plettenberg, journaliste de renom chez « Sky Sport Allemagne », a écrit : « Le Bayern Munich continue de réagir avec calme à l’article exclusif publié par le journal *L’Équipe* ».

Il ajoute : « La direction a réaffirmé sa position aujourd’hui : Michael Olise n’est pas à vendre. Le club n’est pas sous pression et ne l’envisage pas. »

Il a poursuivi : « Le Bayern Munich est parfaitement conscient que le Real Madrid pourrait représenter une option pour Ouliess à l’avenir, ce n’est un secret pour personne, mais, pour l’instant, le club compte à 100 % sur le joueur. Le contrat de la star française court jusqu’en 2029 et ne comporte aucune clause lui permettant de partir. »



Il conclut : « Pour l’instant, toutes les portes restent fermées. Le Bayern souhaite même prolonger le contrat d’Oulissi et le placer parmi les trois joueurs les mieux payés du club. »

Il a ajouté : «Le club s’appuie sur deux garanties : la confirmation personnelle de Florentino Pérez et le communiqué officiel du Real Madrid, dans lequel le président merengue a assuré à la direction bavaroise que son club ne cherchait pas à recruter Oulissi cet été et n’envisageait pas de formuler d’offre dans l’immédiat.

Le dirigeant a ajouté : « Le Bayern se fie entièrement aux garanties de Pérez, en raison du lien exceptionnel qui unit les deux clubs. »

Deuxièmement, les messages directs reçus pendant la Coupe du monde de la part d’Oulissi et de son représentant ont confirmé leur intention de rester au club.

Il a conclu : « À ce jour, ni Oulissi ni son représentant n’ont fait part à la direction du Bayern Munich de leur intention de quitter le club lors du mercato estival en cours. »