Après l'échec de ses tentatives pour recruter le Brésilien Vinicius Junior, Arsenal a tourné son regard vers son compatriote et coéquipier au Real Madrid, Endrick, dans une nouvelle tentative de s'attacher les services de l'un des talents offensifs les plus prometteurs du football brésilien. Mais le club madrilène a fermé la porte à un départ de son jeune attaquant.

Selon les informations rapportées par le réseau « talkSPORT », Arsenal a mené des discussions préliminaires avec le Real Madrid pour explorer la possibilité de recruter Endrick. Le club anglais était prêt à sonder la position des dirigeants madrilènes en présentant une offre officielle pour s'attacher les services du joueur lors du mercato actuel.

La démarche d'Arsenal intervient dans un contexte où la direction du club souhaite ajouter une nouvelle option offensive à l'effectif, en vue de la lutte pour le titre en Premier League et en Ligue des champions, tandis que les dirigeants d'Arsenal estiment que la situation d'Endrick au sein du Real Madrid pourrait ouvrir la voie à la concrétisation du transfert.

L'attaquant brésilien a rejoint le Real Madrid en provenance de Palmeiras en 2024, mais il n'a pas encore eu l'occasion de jouer régulièrement avec l'équipe première, avant de disputer la saison dernière sous forme de prêt à Lyon, où ses apparitions régulières ont contribué à lui faire retrouver son niveau. Il y a inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives en 21 matches.

La concurrence pour le poste d'Endrick au sein du Real Madrid s'est accrue après l'arrivée de Carlos Espai, qui a lui aussi réussi à faire trembler les filets lors de la première journée du championnat face à l'Espanyol, ce qui a donné à Arsenal une raison supplémentaire de tenter de profiter de cette situation de concurrence pour les postes offensifs.

Mais les tentatives du club anglais se sont heurtées à une position ferme du Real Madrid, après que le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que le club espagnol n'envisageait pas de se séparer d'Endrick lors du mercato actuel, malgré la demande formulée par Arsenal pour s'attacher ses services.

La décision de conserver le joueur bénéficie d'un soutien clair de l'entraîneur José Mourinho et du conseil d'administration du Real Madrid, qui tiennent au maintien de l'attaquant brésilien dans les rangs de l'équipe, le considérant comme un projet important pour l'avenir.

Quant à Endrick lui-même, il n'a pas l'intention de quitter Santiago Bernabeu et tient à poursuivre son aventure avec le Real Madrid.