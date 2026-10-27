Javier Tebas, le président de la Liga, a présenté des excuses au peuple chinois au nom de la Ligue, sur fond des déclarations controversées de Kylian Mbappé concernant une image moquant le dirigeant chinois.

Tebas a exprimé ses regrets face au mécontentement et à l'offense provoqués par les propos du joueur, affirmant que la Ligue travaille avec ses partenaires en Chine pour surmonter cette crise.

Dans un message publié sur son compte X, Tebas a déclaré : « Nous sommes conscients du préjudice causé par cette affaire, et je tiens, au nom de la Liga, à présenter nos sincères excuses au peuple chinois. »

Tebas a mis en lumière les répercussions que cet incident pourrait avoir sur l'ensemble du football espagnol, précisant : « Nous ne pouvons pas permettre qu'un acte individuel vienne ternir cette relation ou nuire à plus de 20 clubs qui participent à nos compétitions professionnelles, sans oublier les millions de supporters chinois. »

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Le président de la Liga a rappelé les liens que la Ligue a œuvré à bâtir avec le pays asiatique pendant de longues années, expliquant que cette relation s'est fondée sur le respect, la confiance et la coopération avec les autorités chinoises, les institutions sportives et les sociétés de diffusion télévisée, aux côtés des millions de suiveurs du football espagnol.

Des contacts avec les partenaires chinois

Tebas a affirmé que la Liga a déjà commencé à prendre des mesures pour gérer la situation, sans toutefois dévoiler la nature de ces mesures dans son message, déclarant : « Nous prenons les dispositions à notre disposition et travaillons directement avec nos partenaires et les parties concernées en Chine pour surmonter cette crise. »

Le message comportait également une affirmation claire de la solidité des liens avec la Chine, son peuple et ses institutions, Tebas ayant déclaré : « Notre engagement envers la Chine, son peuple et ses institutions est inébranlable. Et il ne peut être permis à un incident individuel de nuire à une relation bâtie pendant de longues années. »