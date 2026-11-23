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Le FC Barcelone déposera demain, mardi, un recours auprès du Comité de compétition au sujet du carton rouge reçu par le milieu de terrain Fermín López lors du match face à Villarreal, perdu 3-2 par le Barça dimanche dernier.

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Fermín López (23 ans) a été expulsé à la 74e minute de la rencontre alors qu'il se trouvait sur le banc des remplaçants, un incident qui a suscité une vive polémique dans le monde du football espagnol.

Selon le rapport officiel rédigé par l'arbitre canarien Alejandro José Hernández , à la 74e minute, le joueur López Marín, Fermín, a été expulsé pour le motif suivant : s'être levé du banc des remplaçants, s'être dirigé vers le quatrième arbitre, s'en être approché de manière véhémente, avoir protesté à voix haute et avoir répété la phrase « Ne me cherche pas ! ».

L'arbitre a ajouté dans son rapport que le joueur avait quitté la pelouse pour rejoindre les vestiaires avant que le carton rouge ne lui soit présenté, ce qui a rendu l'incident plus complexe, puisque l'expulsion est intervenue après que le joueur a quitté le terrain.

Le rapport de l'arbitre a dévoilé les détails de cette expulsion : Fermín a protesté avec colère contre une décision arbitrale en seconde période, avant de quitter la pelouse sans que l'arbitre puisse lui brandir directement le carton rouge.

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Comme le rapporte le quotidien « Mundo Deportivo », citant une source interne au FC Barcelone, le club catalan assure que son milieu de terrain n'a adressé aucune insulte à l'assistant de l'arbitre et que son comportement s'explique par la tension du moment, le Barça devant alors remonter un retard de deux buts (2-0) face à Villarreal.

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La même source ajoute que le service juridique du Barça fera valoir qu'il s'agissait d'un acte isolé d'incorrection et non d'une protestation formelle, dans l'espoir que les faits soient examinés au titre d'un autre article disciplinaire, ce qui pourrait réduire la suspension de Fermín à un seul match.

Le Barça présentera ses arguments au Comité de compétition demain, mardi, en espérant limiter la suspension de son joueur à un match au maximum, d'autant que l'équipe s'apprête à disputer des rencontres décisives en Liga.

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En revanche, Iturralde González, consultant arbitrage du quotidien « AS » et de la radio « Cadena SER », a révélé que Fermín écoperait de deux matchs de suspension pour avoir protesté depuis le banc des remplaçants, ce qui signifierait son absence lors des rencontres face au Deportivo La Corogne au stade du Riazor et face à l'Atlético de Madrid au Camp Nou.

Une source proche du Comité de compétition a indiqué que celui-ci étudiera avec attention le rapport de l'arbitre et les arguments du Barça avant de rendre sa décision définitive, et qu'il tiendra compte des circonstances de l'incident, de la nature de la protestation et de l'absence d'insulte directe, comme l'affirme le club catalan.

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Le staff technique du Barça, dirigé par Hansi Flick, espère récupérer rapidement Fermín, notamment en raison des blessures et des absences dont souffre l'équipe ces derniers temps, et parce qu'elle a besoin de tous ses joueurs dans la course à la première place du championnat.

La décision du Comité de compétition est attendue dans les prochains jours. Elle fixera le sort de Fermín, qu'il s'agisse d'une suspension d'un match, comme l'espère le Barça, ou de deux matchs, comme l'ont prévu les experts en arbitrage, dans une affaire qui alimente toutes les conversations dans le football espagnol.