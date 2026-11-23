Partager Suivez GOAL sur Google

Le FC Barcelone déposera ce mardi un recours auprès du Comité de compétition concernant le carton rouge reçu par le milieu de terrain Fermín López lors du match face à Villarreal, remporté 3-2 par Barcelone dimanche dernier.

Publicité

Fermín López (23 ans) a été expulsé à la 74e minute de la rencontre alors qu'il se trouvait sur le banc des remplaçants, un incident qui a suscité une vive polémique dans le milieu du football espagnol.

Selon le rapport officiel rédigé par l'arbitre canarien Alejandro José Hernández , le joueur López Marín, Fermín, a été expulsé à la 74e minute pour le motif suivant : s'être levé du banc des remplaçants, s'être dirigé vers le quatrième arbitre en s'approchant très près de lui, avoir protesté à voix haute et avoir répété la phrase « Ne me cherche pas ! ».

L'arbitre a ajouté dans son rapport que le joueur avait quitté la pelouse et rejoint les vestiaires avant que le carton rouge ne lui soit présenté, ce qui a rendu l'incident plus complexe, puisque l'expulsion est intervenue après sa sortie du terrain.

Le rapport de l'arbitre a révélé les détails de cette expulsion : Fermín a protesté avec colère contre une décision arbitrale en seconde période, avant de quitter la pelouse sans que l'arbitre puisse lui brandir directement le carton rouge.

Publicité Publicité

Selon le quotidien « Mundo Deportivo », qui cite une source interne au FC Barcelone, le club catalan affirme que son milieu de terrain n'a adressé aucune insulte à l'arbitre assistant et que son comportement s'explique par la tension du moment, Barcelone devant alors remonter un retard de deux buts face à Villarreal.

Related Topics

La même source a ajouté que le service juridique du Barça soutiendra que les faits relèvent d'un acte isolé d'incorrection et non d'une protestation à proprement parler, dans l'espoir qu'ils soient examinés au titre d'un autre article disciplinaire, ce qui pourrait réduire la suspension de Fermín à un seul match.

Barcelone présentera ses arguments au Comité de compétition ce mardi, avec l'espoir de limiter la suspension de son joueur à un match au maximum, d'autant que l'équipe s'apprête à disputer des rencontres décisives en Liga.

Publicité

De son côté, Iturralde González, expert en arbitrage pour le quotidien « AS » et la radio « Cadena SER », a indiqué que Fermín écopera de deux matchs de suspension pour sa protestation depuis le banc des remplaçants, ce qui signifie qu'il manquerait les rencontres face au Deportivo La Corogne au stade du Riazor et face à l'Atlético de Madrid au Camp Nou.

Une source proche du Comité de compétition a déclaré que celui-ci examinera attentivement le rapport de l'arbitre et les arguments de Barcelone avant de rendre sa décision définitive, et qu'il tiendra compte des circonstances de l'incident, de la nature de la protestation et de l'absence d'insulte directe, comme l'affirme le club catalan.

Publicité

Le staff technique de Barcelone, dirigé par Hansi Flick, espère récupérer rapidement Fermín, notamment en raison des blessures et des absences dont souffre l'équipe ces derniers temps, et parce qu'elle a besoin de tous ses joueurs dans la course à la première place du championnat.

La décision du Comité de compétition est attendue dans les prochains jours. Elle fixera le sort de Fermín, suspendu pour un match, comme l'espère Barcelone, ou pour deux, comme l'ont prévu les experts en arbitrage, dans une affaire qui fait désormais parler tout le monde du football en Espagne.