Après la plainte de l’Al-Ahly, la commission de discipline rend sa décision concernant une éventuelle sanction du responsable du Al-Nasr

La Commission de discipline et de déontologie a rendu ce jour une nouvelle décision concernant la plainte déposée par le club Al-Ahli contre Faisal Al-Sulaihem, responsable du club Al-Nasr, à la suite des événements qui ont émaillé la rencontre entre les deux formations lors de la dernière journée du championnat saoudien Roshen la saison passée.

Les faits remontent à la dernière journée de la Ligue Roshen, lors de laquelle Al-Nasr avait battu Al-Ahli 2-0. une rencontre marquée par un climat électrique sur la pelouse, plusieurs joueurs des deux équipes s’étant accrochés à l’issue de la rencontre, nécessitant l’intervention des staffs techniques et administratifs ainsi que de certains responsables pour calmer les esprits.

À la suite de ces incidents, le club a déposé une plainte officielle contre Faisal Al-Sulaihem, l’accusant d’avoir agressé l’un de ses joueurs en marge de ces échauffourées. La Commission de discipline et d’éthique a alors ouvert une instruction.

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Après avoir examiné l’ensemble des pièces et arguments, l’instance a déclaré la réclamation recevable sur la forme puis l’a rejetée sur le fond, précisant que cette décision peut faire l’objet d’un appel conformément à l’article 144 du règlement de discipline et d’éthique.

Le club a désormais la possibilité de former un recours, dans le délai imparti, s’il souhaite poursuivre la procédure disciplinaire.

Rappelons qu’Al-Nassr a finalement remporté le championnat Roshen au terme d’une lutte acharnée avec Al-Hilal, qui s’est poursuivie jusqu’aux dernières journées.