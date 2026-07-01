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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Après la défaite face au Maroc, les stars néerlandaises ont été la cible d’insultes racistes

Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde
Q. Timber
J. Kluivert
C. Summerville
Pays-Bas
Maroc
Mexique

Des poursuites judiciaires se profilent à l’horizon.

Les joueurs de l’équipe nationale néerlandaise Justin Kluivert, Quinten Timber et Crisencio Summerville ont été victimes d’insultes racistes sur les réseaux sociaux après avoir manqué leurs tirs au but lors de la défaite des « Moulins » face au Maroc en Coupe du monde 2026.

Les Pays-Bas ont quitté la Coupe du monde 2026 après leur élimination en seizièmes de finale face au Maroc aux tirs au but (3-2), à l’issue d’un match nul (1-1) après le temps réglementaire et les prolongations, tôt mardi matin.

La Fédération néerlandaise de football a fermement condamné ces propos « discriminatoires, racistes et haineux ».

Dans un communiqué officiel, la KNVB a annoncé qu’elle allait contacter l’organisation « Meld » (lutte contre la discrimination en ligne) pour examiner la possibilité d’engager des poursuites judiciaires.

Selon le site « Foot Mercato », la fédération a rappelé que ce phénomène n’était pas nouveau, évoquant notamment les attaques racistes subies par les joueurs anglais Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho après la finale de l’Euro 2020.

Coupe du monde
Canada crest
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Maroc
MAR

Le communiqué a rappelé que « la discrimination va à l’encontre de tout ce que représente le football ».

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