Après la défaite face à l'Atlético : le Real Madrid publie un communiqué incendiaire contre l'arbitrage

Le Real Madrid a lancé une charge virulente contre le corps arbitral qui a dirigé le derby face à l'Atlético Madrid, affirmant que l'équipe a été victime de décisions arbitrales qu'il a qualifiées de « catastrophiques », lors de la rencontre qui les a opposés au stade Metropolitano.

Le Real Madrid a publié un communiqué officiel à l'issue du match, dans lequel il a critiqué l'arbitre Ortiz Arias, estimant que ses décisions ont directement influencé le déroulement de la rencontre, qui s'est soldée par une défaite du club merengue face à l'Atlético Madrid.

Le Real Madrid a déclaré dans son communiqué : « Le Real Madrid a perdu un match marqué par les décisions d'Ortiz Arias, qui a fermé les yeux en première période sur l'expulsion de Romero et de Kang-in Lee. »

Le club a ajouté dans son communiqué : « Le Real Madrid a perdu un derby au stade Metropolitano, entaché de décisions arbitrales catastrophiques d'Ortiz Arias, qui n'a expulsé ni Cuti Romero en première période pour avoir marché sur le genou de Bellingham, malgré la révision de l'action à l'écran de la VAR, ni Kang-in Lee pour avoir marché sur la cheville gauche de Valverde. Les deux décisions ont été déterminantes, et le match s'est finalement décidé en seconde période en faveur de l'Atlético Madrid. »

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Le Real Madrid est revenu sur le premier incident qui a suscité la colère du club, survenu à la 35e minute du match, lorsque Jude Bellingham est entré en contact avec Cuti Romero. Le club a précisé : « À la 35e minute, sur un ballon disputé, Bellingham est arrivé sur le ballon avant Cuti Romero, et le défenseur de l'Atlético l'a fauché de son pied gauche. »

Il a ajouté : « Ortiz Arias a d'abord brandi un carton jaune à l'encontre de notre joueur, mais Trujillo Suárez l'a appelé pour revoir l'action à l'écran de la VAR. Après l'avoir visionnée, il a annulé le carton dont écopait Bellingham et a brandi le carton jaune au défenseur de l'Atlético au lieu de l'expulser. »

L'action sur Valverde provoque la colère du Real Madrid

Le club a également critiqué la décision de l'arbitre lors d'un autre incident survenu quelques minutes plus tard, précisément lors de l'intervention de Kang-in Lee sur Fede Valverde.

Le Real Madrid a déclaré : « Neuf minutes plus tard, l'arbitre a commis une deuxième grave erreur, en ne sanctionnant pas Kang-in Lee pour son intervention sur Valverde, après avoir fauché sa cheville gauche de son pied. »

Il a ajouté : « Ortiz Arias suivait l'action de près, mais il n'a pas brandi le carton rouge, ni même le carton jaune, au joueur de l'Atlético, et dans ce cas, Trujillo Suárez ne l'a pas alerté. »

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Le Real Madrid compare les situations arbitrales

Le club a conclu son communiqué en évoquant la décision de l'arbitre à la 50e minute, lorsqu'il a accordé un penalty en faveur de l'Atlético Madrid, à la suite d'une intervention de Dean Huijsen sur Giuliano Simeone.

Le Real Madrid a déclaré : « À la 50e minute, l'arbitre Ortiz Arias a accordé un penalty à la suite d'une faute commise par Huijsen sur Giuliano, et a brandi le carton jaune au visage du joueur du Real Madrid. »

Il a ajouté : « Après une alerte de Trujillo Suárez, l'arbitre a revu l'action à l'écran de la VAR, et a décidé cette fois d'expulser Huijsen. »