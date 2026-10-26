Le défenseur portugais de Barcelone, João Cancelo, a adressé un message tranchant et empreint de défi pour se défendre et défendre ses coéquipiers, après le Clásico, affirmant que l'équipe reviendra plus forte.

Barcelone s'était incliné sur sa pelouse sur le score de 2-1 face à son rival traditionnel du Real Madrid, lors d'un match marqué par de nombreuses polémiques et qui a réduit à 3 points l'écart entre le Barça et le club merengue dans la course à la Liga, en faveur de ce dernier.

Dans des déclarations empreintes de franchise et de réalisme, Cancelo a affirmé que la confiance est la seule arme pour surmonter ce faux pas, déclarant : « Nous devons garder confiance en nous-mêmes, cela fait partie de notre statut de joueurs professionnels et de la nature du métier que nous exerçons. »

L'international portugais a évoqué l'énorme pression psychologique que vivent les joueurs de Barcelone, au vu des variations brutales dans les réactions du public et des médias, et a ajouté : « Nous connaissons bien l'ampleur de la pression à laquelle nous faisons face : quand nous perdons, nous sommes critiqués, et quand nous gagnons, tout le monde nous traite comme des dieux. Mais c'est ça le football, et nous devons composer avec. »

Cancelo a insisté sur le fait que l'ambiance au sein du vestiaire du club catalan reste soudée, et que le travail se poursuit avec un grand sérieux pour redresser la barre, précisant : « Mes coéquipiers et moi travaillons très dur chaque jour, et il y a une qualité extrêmement élevée aux entraînements. »

Le défenseur du Barça a conclu ses déclarations par un message rassurant à l'adresse des supporters de Barcelone, promettant une réaction forte lors du prochain match pour se réconcilier avec les fans et renouer avec les victoires : « C'est pourquoi je suis totalement convaincu que nous allons montrer une réaction forte, et que nous chercherons à décrocher la victoire lors du prochain match. »



