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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty
Traduit par

Après la déclaration de Mourinho : une star du Real Madrid menacée d'absence face au Racing

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
F. Valverde
Espagne
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Fede Valverde, la star du Real Madrid, est menacé de manquer le match face au Racing Santander, demain dimanche, lors de la 11e journée de la Liga.

Le journal AS a indiqué que les examens ont écarté la présence d'une blessure inquiétante chez Valverde, mais il n'a pas participé à l'entraînement à la veille du match.

L'entraîneur José Mourinho a confirmé que Valverde ne figurerait pas dans le onze de départ, mais il est désormais même menacé de ne pas voyager avec l'équipe.

Les indices laissent penser que Valverde ne se déplacera pas à Santander. La décision devrait être connue dans les prochaines heures, la liste de l'équipe devant être annoncée tardivement.

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01 nov. 2026

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Fede Valverde a été le principal absent de l'entraînement du Real ce samedi matin, puisqu'il n'est pas descendu sur la pelouse.

Bien que le club ne se soit pas encore exprimé de manière catégorique, les indices qu'il laisse filtrer rendent très probable le fait que le joueur uruguayen ne voyage pas avec l'équipe, afin de bénéficier d'un peu de repos, en gardant à l'esprit, à titre initial, la confrontation face à l'AEK Athènes.

Le poste d'arrière droit lors du match de demain reviendra à Denzel Dumfries ou à Trent Alexander-Arnold.

Mourinho lui-même a confirmé cela lors de la conférence de presse, sans détour, déclarant : « Demain, Valverde ne fera pas partie du onze de départ. »

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