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imago-sport-1002834986.jpgUkrinform
Karim Malim
Traduit par

Après la déception de la première journée, Sousa trace la route du Koweït pour surmonter l'Irak

Koweït vs Irak
Koweït
Irak
Gulf Cup
Sousa
Koweït
Irak
Portugal
Arabie saoudite

Corriger d'abord les erreurs

La sélection koweïtienne aborde un test difficile face à son homologue irakienne, en quête d'une première victoire dans la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 », avec une volonté manifeste de corriger les erreurs de la journée précédente et de retrouver l'équilibre avant la rencontre attendue.

Le Portugais Helio Sousa, sélectionneur du Koweït, a affirmé que la confrontation face à l'Irak représente un grand défi, soulignant que le staff technique travaille à améliorer les aspects physiques et techniques et à corriger les erreurs apparues lors du match précédent, afin d'engranger les trois points.

Sousa a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match : « Le match de demain sera un défi pour nous, et les 30 dernières minutes de notre match précédent ont été difficiles ; nous devons donc jouer avec force et détermination. Nous travaillons dur pour améliorer notre niveau, et nous espérons remporter la victoire et appliquer nos idées de la manière voulue. »

Au sujet de la pression, il a expliqué : « La pression est toujours présente, que nous affrontions des sélections fortes ou non, et elle est là à l'entraînement comme en match. Nous travaillons à décrocher la victoire, à renforcer nos capacités et à améliorer nos performances pour atteindre l'objectif recherché. »

Sousa a évoqué l'affluence du public en déclarant : « C'est formidable d'avoir un grand public qui nous soutient, et le public irakien viendra assurément soutenir sa sélection, mais nous nous efforcerons de donner le meilleur de nous-mêmes. »

Le sélectionneur du Koweït a ajouté : « Nous travaillons à élever notre niveau physique et technique, d'autant plus que la sélection irakienne compte des joueurs évoluant à l'étranger ; nous mesurons donc l'ampleur du défi qui nous attend. »



De son côté, Nasser Faleh, joueur de la sélection koweïtienne, a affirmé que son équipe était prête pour la rencontre, indiquant que les joueurs cherchent à corriger les erreurs du match précédent et à décrocher la première victoire dans la compétition.

Le joueur de la sélection koweïtienne a déclaré lors de la conférence de presse : « Notre préparation est bonne pour le match face à l'Irak, nous travaillons à corriger les erreurs et à nous préparer de la manière voulue, et nous cherchons à décrocher les trois points. »

Il a conclu : « Il est normal que nous, en tant que joueurs, soyons soumis à des pressions. Nous avons offert le niveau attendu lors du match précédent, mais nous n'avons pas réussi à obtenir le résultat ; nous œuvrerons à faire plaisir au public koweïtien. »

Le règlement de la compétition prévoit la qualification des premier et deuxième de chaque groupe pour les demi-finales : le premier du groupe A affronte le deuxième du groupe B, tandis que le premier du groupe B affronte le deuxième du groupe A.

Les vainqueurs des deux demi-finales se qualifient pour la finale, prévue le 6 octobre 2026, afin de désigner le champion de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabe.

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