La sélection koweïtienne aborde un test difficile face à son homologue irakienne, en quête d'une première victoire dans la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 », avec une volonté manifeste de corriger les erreurs de la journée précédente et de retrouver l'équilibre avant la rencontre attendue.

Le Portugais Helio Sousa, sélectionneur du Koweït, a affirmé que la confrontation face à l'Irak représente un grand défi, soulignant que le staff technique travaille à améliorer les aspects physiques et techniques et à corriger les erreurs apparues lors du match précédent, afin d'engranger les trois points.

Sousa a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match : « Le match de demain sera un défi pour nous, et les 30 dernières minutes de notre match précédent ont été difficiles ; nous devons donc jouer avec force et détermination. Nous travaillons dur pour améliorer notre niveau, et nous espérons remporter la victoire et appliquer nos idées de la manière voulue. »

Au sujet de la pression, il a expliqué : « La pression est toujours présente, que nous affrontions des sélections fortes ou non, et elle est là à l'entraînement comme en match. Nous travaillons à décrocher la victoire, à renforcer nos capacités et à améliorer nos performances pour atteindre l'objectif recherché. »

Sousa a évoqué l'affluence du public en déclarant : « C'est formidable d'avoir un grand public qui nous soutient, et le public irakien viendra assurément soutenir sa sélection, mais nous nous efforcerons de donner le meilleur de nous-mêmes. »

Le sélectionneur du Koweït a ajouté : « Nous travaillons à élever notre niveau physique et technique, d'autant plus que la sélection irakienne compte des joueurs évoluant à l'étranger ; nous mesurons donc l'ampleur du défi qui nous attend. »









De son côté, Nasser Faleh, joueur de la sélection koweïtienne, a affirmé que son équipe était prête pour la rencontre, indiquant que les joueurs cherchent à corriger les erreurs du match précédent et à décrocher la première victoire dans la compétition.

Le joueur de la sélection koweïtienne a déclaré lors de la conférence de presse : « Notre préparation est bonne pour le match face à l'Irak, nous travaillons à corriger les erreurs et à nous préparer de la manière voulue, et nous cherchons à décrocher les trois points. »

Il a conclu : « Il est normal que nous, en tant que joueurs, soyons soumis à des pressions. Nous avons offert le niveau attendu lors du match précédent, mais nous n'avons pas réussi à obtenir le résultat ; nous œuvrerons à faire plaisir au public koweïtien. »

Le règlement de la compétition prévoit la qualification des premier et deuxième de chaque groupe pour les demi-finales : le premier du groupe A affronte le deuxième du groupe B, tandis que le premier du groupe B affronte le deuxième du groupe A.

Les vainqueurs des deux demi-finales se qualifient pour la finale, prévue le 6 octobre 2026, afin de désigner le champion de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabe.