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Le Real s'incline à domicile contre Alavés à la surprise générale. Peu avant la fin, Bellingham simule, avec de lourdes conséquences, et Mourinho prend le contre-pied de Kompany.

Il reste quelques minutes à jouer au Bernabéu. Le Real est mené 2-1, à la surprise générale, par Alavés, une équipe de milieu de tableau. La surface des visiteurs est donc en ébullition.

Yan Diomande déborde sur l'aile gauche et adresse un ballon à ras de terre dans la surface. Kylian Mbappe le manque, mais derrière lui, presque au point de penalty, Jude Bellingham surgit, devance deux adversaires, touche le ballon du pied gauche puis tombe. L'arbitre Cesar Soto Grado siffle et désigne aussitôt le point de penalty.

Jorge Figueroa Vazquez, chargé de la VAR, intervient alors et invite l'arbitre central à consulter l'écran. La décision est annulée. Le penalty accordé au Real devient une simulation sanctionnée contre Bellingham. Déjà averti, l'Anglais reçoit un deuxième carton jaune et est expulsé.

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Le Real ne marque plus dans le temps restant, et le score reste de 2-1. Le Real risque ainsi de perdre le contact avec le FC Barcelone, qui peut porter son avance à six points dimanche, et repasse derrière son rival madrilène, l'Atlético, à la troisième place du classement .

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Une erreur manifeste ? La chute de Bellingham suscite des interrogations

On peut désormais voir en ligne d'innombrables extraits vidéo de l'action de Bellingham. Sous un angle, il s'agit sans aucun doute d'une simulation flagrante. Sous un autre, on distingue un contact avec le défenseur d'Alavés dont Bellingham tire habilement parti.

La décence commande de ne pas prêter d'intention de tricher à la star mondiale de 23 ans. Et il va tout autant de soi qu'il ne faut pas mettre en doute l'honnêteté du corps arbitral. Les choses ont donc dû se passer ainsi : l'arbitre vidéo a signalé à son collègue sur le terrain qu'il avait peut-être été trompé par la chute de Bellingham. En revoyant les images, Soto Grado est manifestement parvenu à la même conclusion, sans quoi il n'aurait pas changé d'avis.

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Et cette analyse se défend : la chute de Bellingham n'a certainement pas été directement provoquée par la jambe d'un défenseur adverse. Mais impossible, sans doute, de déterminer avec certitude si l'ancien joueur du BVB a simplement triché ou s'il a seulement rendu visible un contact peu appuyé par une chute spectaculaire. Reste toujours cette zone grise : s'agissait-il de L'ERREUR CLAIRE ET MANIFESTE exigée par le règlement ?

Getty Images

Ce que Jose Mourinho pense de l'action du penalty

Jose Mourinho peut bien sûr aider à faire la lumière sur cette affaire. L'entraîneur portugais du Real est, comme chacun sait, au-dessus de tout soupçon de partialité. La décence commande une fois encore de ne pas l'accuser de jeter les arbitres en pâture . Pardon : de ne pas accorder la priorité à une analyse objective de chaque action et de ne pas tout faire pour que chacune des parties soit traitée avec respect.

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Mourinho entre donc en scène. Il a revu l'action depuis le banc et « avait des doutes ». Accorder un penalty à son équipe « pourrait être excessif », a-t-il ajouté en conférence de presse. Mais : « Jude dit qu'il y a penalty et il le dit encore après le match. Quand un joueur dit qu'il y a penalty, je dois le penser aussi. Quand un joueur dit après le match qu'il y a eu contact, je dois le croire. »

Getty Images

À l'opposé de Kompany, Mourinho s'en prend finalement à l'arbitre

Jusque-là, rien à redire. Mourinho expose un dilemme parfaitement compréhensible. Les uns disent une chose, les autres une autre. Et oui, en tant qu'entraîneur de son joueur, il n'est évidemment pas impartial et il doit en être ainsi. Tout va bien.

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Mais l'homme de 63 ans a ensuite ajouté : « Voyons qui cet arbitre expulsera la saison prochaine. Il y a deux ans, c'était Mbappe. L'an dernier, je crois que c'était Vinicius. Cette fois, c'est Jude. Voyons si, l'an prochain, ce sera Courtois. Je crois que cet arbitre prend plaisir à faire étalage de son pouvoir et à montrer qu'il est un phénomène. »

Mourinho a ensuite généreusement reconnu qu'ils n'avaient pas « perdu à cause de l'arbitre », mais « à cause de nous-mêmes ». Et qu'il « en assumait la responsabilité ». L'entraîneur à succès doit aussi répondre de ses propos, qui peuvent être comparés à ceux de ses homologues. Vincent Kompany, du Bayern Munich, s'en sort mieux lorsqu'il s'agit de gérer une situation délicate. Samedi, le technicien belge du club munichois a ainsi transformé un triste 0-0 sur le terrain du HSV, assorti de nouveaux coups durs pour son équipe, en leçon de communication et de savoir-être .

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Un programme relevé de trois matches attend Mourinho et Madrid : mercredi sur le terrain de la Real Sociedad, dimanche à Bilbao, puis le mercredi suivant sur celui d'Arsenal.