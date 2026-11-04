Après la confirmation de l'absence de Rodri, le choc entre le Barça et l'Atlético privé d'une nouvelle star

L'Atlético Madrid a reçu un coup dur avant son duel attendu face au Barça, après la confirmation de l'absence du défenseur argentin Cristian Romero lors du match prévu dimanche prochain, en raison de la blessure musculaire qui l'écartera également du rassemblement de sa sélection nationale durant la prochaine trêve internationale.

Diego Simeone se prive de l'un de ses principaux piliers défensifs dans une rencontre qui pourrait offrir à l'Atlético la possibilité de terminer la journée actuelle en tête du championnat espagnol, en cas de succès face à l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick.

Romero a souffert d'un problème musculaire qui l'a privé de participer aux matchs contre le Bayern Munich, mardi, et contre Levante, samedi dernier, après avoir pourtant suivi des entraînements durant la semaine en vue d'une titularisation face à l'équipe valencienne, avant que la blessure ne l'oblige à sortir des plans de Simeone.

Selon le journal « Marca », la perte pour l'Atlético ne se limite pas au match contre le Barça, puisque le capitaine de la sélection argentine sera également absent lors des duels amicaux face à l'Uruguay et au Costa Rica, prévus les 13 et 17 novembre.

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L'absence de Cristian Romero intervient quelques heures après l'annonce par le Barça de l'absence de sa star actuelle du milieu de terrain et ancien des Rojiblancos, Rodri, lors de la rencontre attendue en Liga, en raison de sa blessure contractée lors du match contre Aston Villa mardi dernier.

Une absence marquante depuis le début de la saison

L'absence de Romero représente une grande perte pour l'Atlético, au vu de l'impact défensif qu'il a laissé depuis son arrivée au club, lui qui s'est rapidement imposé comme l'un des leaders du nouveau projet, malgré seulement 8 matchs disputés, soit 6 rencontres en championnat espagnol et deux en Ligue des champions.

Le défenseur argentin, qui avait déjà mené la ligne arrière de Tottenham, était une vieille cible du staff technique de l'Atlético, et il a prouvé depuis son arrivée au stade « Metropolitano » son importance au sein de l'équipe, ce qui est apparu clairement lors de son absence face au Bayern Munich.

La blessure actuelle est le prolongement d'un problème musculaire dont il a souffert lors du match contre l'Espanyol, après avoir demandé à être remplacé lors de cette rencontre, avant que le journal « Marca » ne révèle qu'il avait besoin d'environ 10 jours pour récupérer, pour ensuite revenir sur les terrains puis subir une nouvelle rechute.