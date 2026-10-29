Le Bayern Munich a poursuivi sa série de résultats remarquables cette saison en s'imposant face à Magdebourg sur le score de 6-1 en Coupe d'Allemagne, s'illustrant par une statistique exceptionnelle à l'échelle des grands championnats européens, profitant de la défaite du Barça.

Après une série de 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le Barça s'est incliné lors de ses deux derniers matchs, face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions et au Real Madrid en Liga.

De son côté, le Bayern Munich est devenu la seule équipe à n'avoir subi aucune défaite toutes compétitions confondues depuis le début de la saison en cours parmi les équipes des cinq grands championnats européens.

Selon les statistiques du réseau « Opta », le club bavarois a disputé 13 matchs toutes compétitions confondues, en remportant 9 et en concédant 4 nuls.

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D'après les statistiques du réseau français « Stats Foot », le Bayern Munich possède la meilleure attaque toutes compétitions confondues parmi les équipes des grands championnats depuis le début de l'année civile 2026, avec 146 buts inscrits.

Le Bayern Munich a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de l'année, en remportant 29, en concédant 8 nuls et en perdant une seule fois, face au Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière.