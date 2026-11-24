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Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a écarté l'idée de recruter lors du mercato d'hiver, malgré les récentes blessures de deux des principaux éléments offensifs de l'équipe, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, qui seront absents plusieurs mois en raison de blessures au genou.

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Selon le quotidien espagnol « Marca », Luis Enrique a assuré que la direction du Paris Saint-Germain n'avait pas l'intention de bouger lors du mercato d'hiver, insistant sur le fait que le club ne compte pas recruter un joueur pour seulement 6 mois et qu'il fait confiance aux éléments dont dispose l'effectif.

« Nous ne sommes pas obligés d'aller sur le marché des transferts, et nous ne recruterons pas un joueur pour 6 mois, ce n'est pas notre façon de faire. Nous avons une équipe », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse, à la veille de la réception de l'AS Rome à Paris.

Il a ajouté : « Il est vrai que nous devons être plus attentifs, mais avec ces joueurs, le staff et nos supporters, nous ne craignons rien. Nous avons confiance en notre capacité à faire notre travail et à surmonter les difficultés. »

Le Paris Saint-Germain occupe la tête du classement de la première phase de la Ligue des champions, avec 4 victoires en 4 matchs, à égalité de points avec le Real Madrid.

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De son côté, l'AS Rome pointe à la vingtième place du classement, tout près des places synonymes d'élimination.

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Luis Enrique salue Gasperini

Luis Enrique a rendu hommage à son homologue romain, l'expérimenté Gian Piero Gasperini, âgé de 68 ans, et a également salué les attaquants de l'équipe italienne, parmi lesquels le Néerlandais Donyell Malen, auteur récemment d'un quadruplé face à Parme en Serie A, lors d'une rencontre remportée 5-1 par l'AS Rome.

Malen a ainsi porté son total à 16 buts toutes compétitions confondues cette saison.

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« Nous connaissons tous les joueurs de l'AS Rome, en particulier les attaquants. Malen jouait auparavant sur les côtés, et lorsqu'il a été replacé en pointe, il a prouvé qu'il savait marquer. Ses statistiques sont impressionnantes », a souligné Luis Enrique.

Luis Enrique a lui-même entraîné l'AS Rome il y a 15 ans, lors d'une courte expérience qui l'a profondément marqué, malgré des résultats décevants.

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Le technicien espagnol est revenu sur ses souvenirs avec le club italien : « Ce fut une expérience très particulière pour moi. Je garde de bons souvenirs de l'année que j'ai passée à Rome. »

Et de conclure : « C'est un sentiment formidable chaque fois que j'ai l'occasion de revenir à Rome, c'est incroyable. Les choses peuvent mieux ou moins bien se passer, mais c'est la vie, et il faut l'accepter. J'en garde des souvenirs très positifs. »