Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a écarté l'idée de recruter lors du mercato d'hiver, malgré les récentes blessures de deux des principaux éléments offensifs de l'équipe, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, qui seront absents plusieurs mois en raison de blessures au genou.
Selon le quotidien espagnol « Marca », Luis Enrique a assuré que la direction du Paris Saint-Germain n'avait pas l'intention de bouger lors du mercato d'hiver, insistant sur le fait que le club ne compte pas recruter un joueur pour seulement 6 mois et qu'il fait confiance aux éléments dont dispose l'effectif.
« Nous ne sommes pas obligés d'aller sur le marché des transferts, et nous ne recruterons pas un joueur pour 6 mois, ce n'est pas notre façon de faire. Nous avons une équipe », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse, à la veille de la réception de l'AS Rome à Paris.
Il a ajouté : « Il est vrai que nous devons être plus attentifs, mais avec ces joueurs, le staff et nos supporters, nous ne craignons rien. Nous avons confiance en notre capacité à faire notre travail et à surmonter les difficultés. »
Le Paris Saint-Germain occupe la tête du classement de la première phase de la Ligue des champions, avec 4 victoires en 4 matchs, à égalité de points avec le Real Madrid.
De son côté, l'AS Rome pointe à la vingtième place du classement, tout près des places synonymes d'élimination.
Luis Enrique salue Gasperini
Luis Enrique a rendu hommage à son homologue romain, l'expérimenté Gian Piero Gasperini, âgé de 68 ans, et a également salué les attaquants de l'équipe italienne, parmi lesquels le Néerlandais Donyell Malen, auteur récemment d'un quadruplé face à Parme en Serie A, lors d'une rencontre remportée 5-1 par l'AS Rome.
Malen a ainsi porté son total à 16 buts toutes compétitions confondues cette saison.
« Nous connaissons tous les joueurs de l'AS Rome, en particulier les attaquants. Malen jouait auparavant sur les côtés, et lorsqu'il a été replacé en pointe, il a prouvé qu'il savait marquer. Ses statistiques sont impressionnantes », a souligné Luis Enrique.
Luis Enrique a lui-même entraîné l'AS Rome il y a 15 ans, lors d'une courte expérience qui l'a profondément marqué, malgré des résultats décevants.
Le technicien espagnol est revenu sur ses souvenirs avec le club italien : « Ce fut une expérience très particulière pour moi. Je garde de bons souvenirs de l'année que j'ai passée à Rome. »
Et de conclure : « C'est un sentiment formidable chaque fois que j'ai l'occasion de revenir à Rome, c'est incroyable. Les choses peuvent mieux ou moins bien se passer, mais c'est la vie, et il faut l'accepter. J'en garde des souvenirs très positifs. »
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J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.
Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.
Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
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