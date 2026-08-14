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Après la blessure de Belaïli, Al Ahly boucle rapidement sa sixième recrue

Mercato
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Ghazl Al Mahalla
M. Abdul Nasir
Y. Belammari
Égypte
Maroc

Le club égyptien d'Al Ahly a annoncé, jeudi soir, la signature de Mahmoud Salah, la vedette de Ghazl El-Mahalla.

Al Ahly a indiqué, dans un communiqué publié via son compte sur le réseau X, que Mahmoud Salah, âgé de 18 ans, avait rejoint la Citadelle rouge, pour un contrat de 5 saisons.

Essam Serag El-Din, président du secteur des transferts d'Al Ahly, a finalisé toutes les démarches financières et administratives de l'opération, en pleine coordination avec Wael Gomaa, le directeur sportif.

Al Ahly a agi rapidement pour s'attacher les services de Mahmoud Salah, à la suite de la blessure de son joueur marocain Youssef Belammari, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou.

Avec l'arrivée de Mahmoud Salah, Al Ahly a conclu sa sixième recrue estivale, après avoir signé Moncef Bekkar, Sofiane Bendebka, Ali Mahmoud et Oktay Abdallah, et récupéré son ancien joueur Akram Tawfik.

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Quant au remplaçant de Belammari, le site « Youm7 » a rapporté qu'Al Ahly a obtenu l'accord de Petrojet pour recruter le latéral gauche Tawfik Mohamed.

Tawfik Mohamed viendra renforcer le flanc gauche du géant rouge, afin de compenser l'absence de Belammari, dont le contrat avec Al Ahly court jusqu'à l'été 2029.

Belammari avait rejoint les rangs d'Al Ahly lors du dernier mercato hivernal, en provenance du Raja Casablanca.

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