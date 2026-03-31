Après l'OM, un club prestigieux s'offre à Pablo Longoria

À peine son aventure marseillaise terminée, Pablo Longoria pourrait déjà rebondir sur la scène internationale. Mis en retrait puis officiellement parti de l’Olympique de Marseille le 23 mars dernier, le dirigeant espagnol ne devrait pas rester longtemps sans projet. Malgré une fin de mandat agitée, son profil continue d’attirer l’attention de plusieurs institutions majeures du football mondial.

Pablo Longoria attire la convoitise sur le marché

Après plusieurs années passées à gravir les échelons au sein de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a quitté ses fonctions dans un contexte délicat, marqué par des tensions internes et des résultats en deçà des attentes. Arrivé en 2020 en tant que directeur sportif avant de devenir président en 2021, il aura connu une trajectoire rapide au sein du club phocéen.

Dans un message publié à l’issue de son départ, Pablo Longoria avait tenu à saluer son passage, évoquant une expérience marquante dans sa carrière. Malgré les turbulences des derniers mois, son travail et sa connaissance du marché continuent de séduire plusieurs clubs à la recherche d’un profil structurant.

River Plate à l’affût pour Pablo Longoria

A en croire The Athletic, Pablo Longoria figure désormais sur les tablettes de River Plate, l’un des clubs les plus prestigieux d’Amérique du Sud. La formation argentine, en quête d’un nouveau directeur sportif, étudie plusieurs profils pour renforcer son organigramme.

Dans cette optique, Pablo Longoria ferait partie d’une shortlist aux côtés d’autres dirigeants expérimentés, et des premiers contacts auraient déjà été établis. Une piste sérieuse qui témoigne de la cote intacte du dirigeant espagnol sur le marché.





Un tournant possible dans sa carrière

Ce potentiel intérêt de River Plate pourrait représenter un tournant majeur pour Pablo Longoria, qui n’a encore jamais exercé en dehors du football européen. L’opportunité d’évoluer dans un environnement différent, avec une culture footballistique forte, pourrait constituer un défi séduisant. Reste désormais à savoir si Pablo Longoria choisira de s’engager dans cette nouvelle aventure ou s’il privilégiera un projet plus proche de ses repères habituels.