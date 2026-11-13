Après l'intérêt du Bayern Munich : Gavi songe-t-il à quitter le Barça ?

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Gavi, la star du FC Barcelone, souffre d'un manque de temps de jeu cette saison, sous la houlette de son entraîneur allemand Hansi Flick.

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Le quotidien Marca a indiqué : « Malgré son faible temps de jeu, ni le Barça ni Flick ne songent à un départ de Gavi, et le joueur lui-même ne souhaite pas partir. »

Il n'y a aucune crise concernant Gavi, c'est ce qu'affirment aussi bien les proches du jeune joueur que le FC Barcelone, même s'il joue peu et aspire à un rôle plus important. Toutefois, son maintien au sein du club catalan n'est pas menacé pour le moment.

Et cela ne change rien à l'intérêt de grands clubs européens pour la situation de Gavi, ni à leurs tentatives de se renseigner sur sa position, car l'international va poursuivre sa carrière avec Barcelone. Son avenir n'a pas été mis sur la table de la direction sportive, et le joueur lui-même n'a jamais envisagé de quitter le club catalan.

Gavi a disputé 229 minutes réparties sur 9 matchs toutes compétitions confondues cette saison, soit 5 en Liga et 4 en Ligue des champions, et il n'a été titulaire que lors de deux rencontres.

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Gavi, milieu de terrain du Barça, paie le prix de la rude concurrence au milieu de terrain du club catalan. Car bien que Hansi Flick compte sur lui et apprécie son talent balle au pied ainsi que sa personnalité, l'entraîneur allemand y fait rarement appel, dans la mesure où le duo du double pivot titulaire est composé de Pedri et Rodri.

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En l'absence de Pedri ou de Rodri, Marc Bernal est la première option de remplacement, comme ce fut le cas lors du match de la dernière journée face à l'Atlético de Madrid.

Gavi, qui a franchi les catégories de jeunes du Real Betis, avait rejoint l'académie de La Masia en 2015.

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Gavi peut également évoluer au poste de meneur de jeu, mais ce poste est occupé durant les premiers mois de la saison par Fermín López et Dani Olmo. Quant à l'aile gauche, elle est occupée en alternance par Anthony Gordon et Karim Adeyemi.

Mais cette situation ne menace pas le maintien de Gavi, âgé de 22 ans, au stade Spotify Camp Nou. Ni Barcelone, ni Flick, ni le joueur lui-même, qui a disputé 175 matchs sous le maillot du club catalan, ne songent à changer d'air et à partir.

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Et ce, malgré les rumeurs relayées en Italie et en Allemagne au sujet de l'intérêt de plusieurs clubs pour recruter Gavi, parmi lesquels Naples et le Bayern Munich.

Gavi n'est pas satisfait de son rôle actuel, mais il est convaincu de sa capacité à grappiller davantage de temps de jeu au fil de la saison. Flick espère de son côté lui offrir cette chance, car le calendrier des matchs lors de la période à venir sera épuisant et très chargé, ce qui le pousse à croire en sa capacité à procéder à davantage de rotations entre ses joueurs.

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L'entraîneur allemand loue par ailleurs la personnalité de son jeune joueur, qui ne baisse pas les bras et ne jette pas l'éponge malgré sa situation actuelle. Sa motivation, tout comme son esprit de camaraderie, sont à leur plus haut niveau.

Le faible nombre d'occasions offertes à Gavi n'a pas affecté sa relation étroite avec l'entraîneur allemand. Gavi a reconnu que Flick était comme un père pour lui, ce qui s'est manifesté à travers l'accolade qui les a réunis le week-end dernier, après que Barcelone eut scellé sa victoire contre l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano.