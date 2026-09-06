Barcelone a conservé un parcours parfait en Liga en s'imposant largement sur la pelouse de Valence, cinq buts à zéro, lors de la quatrième journée du championnat.

Le quintuplé du Barça a été signé Lamine Yamal (deux buts), Fermín López, Raphinha et Pedri.

Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales litigieuses, a attribué à la performance de l'arbitre Díaz de Mera Escuderos, qui a dirigé la rencontre, une note de 4,75 sur 10.

Archivo VAR a expliqué que l'arbitre de terrain avait bien débuté la rencontre, puis que son niveau avait progressivement baissé, et qu'il avait dû sans cesse gérer des situations qui se trouvaient à la limite de la faute.

Díaz a tenté de ne pas intervenir de manière excessive, ce que le match lui a permis, jusqu'à ce que Barcelone accélère le jeu et que l'arbitre soit contraint de se déplacer davantage vers les deux surfaces de réparation. C'est dans ces deux zones que se sont produites les deux situations les plus polémiques du match.

La première situation est survenue en première période, lorsque Rodri a perdu le ballon aux abords de la surface, permettant à Danjuma de se retrouver seul face au gardien Joan García. L'attaquant a frappé le ballon avec une certaine difficulté, en raison de la pression exercée par Rodri dans son dos.

Il s'agit là de l'une de ces situations qui se trouvent à la limite, puisque le joueur de Barcelone a légèrement retenu l'attaquant par l'épaule, sans qu'il y ait de faute véritablement évidente. C'est le genre de penalty qui dépend davantage de l'appréciation de l'arbitre sur le terrain que de l'intervention de l'assistance vidéo.

Quant à la deuxième situation, elle relevait bel et bien des cas qui appellent l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage, lorsque Mavo a légèrement touché le ballon, puis a fait chuter Raphinha dans la surface de réparation. Raphinha avait contrôlé le ballon et aurait pu poursuivre le jeu sans cette chute.

Archivo VAR a insisté : « Il s'agit de l'une de ces situations qui démontrent que toucher le ballon n'exonère pas les joueurs d'avoir commis une faute. C'est un penalty. Bien que Mavo ait touché le ballon, sa faute a empêché le joueur brésilien de poursuivre le jeu. »

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