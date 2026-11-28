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Kimmich commet un geste antisportif grave sur l’attaquant de Hambourg Alexander Rössing-Lelesiit et est expulsé à juste titre.

À la 44e minute du match de Bundesliga entre Hambourg et le Bayern Munich, Kimmich et Rössing-Lelesiit s’accrochent dans la moitié de terrain bavaroise. Le joueur de Hambourg, âgé de 19 ans, pousse le Munichois expérimenté, qui lui attrape alors les cheveux et le tire brutalement au sol.

L’arbitre Bastian Dankert n’hésite pas à montrer un carton rouge à Kimmich pour ce geste violent. « Je dois présenter mes excuses à l’équipe », a déclaré le fautif à Sky. « C’était très stupide et ce n’est vraiment pas dans mes habitudes. »

Réduit à dix dans une rencontre âprement disputée, le Bayern n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 0-0 , son cinquième de la saison. Dimanche, le vainqueur du duel entre ses poursuivants, Fribourg et le RB Leipzig, passerait devant les Munichois. Leader du classement, le Borussia Dortmund pourrait porter son avance sur son rival de toujours à quatre points en cas de victoire contre le Bayer Leverkusen.

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« Il n’est pas nécessaire de s’acharner sur cet épisode. Ce qu’il a fait n’était pas bien. Il le reconnaît et nous le savons tous. On passe à autre chose », a déclaré le défenseur du Bayern Jonathan Tah après le coup de sifflet final, interrogé sur Kimmich par Sky.

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L’entraîneur Vincent Kompany n’a pas voulu commenter l’incident : « Ma position sur cette situation est la suivante : nous discuterons de tout en interne, je ne veux rien livrer au public. Point final. Rien livrer. Nous devons rester unis. »

Getty Images

Le Bayern s’inquiète pour d’autres joueurs touchés

Tah a qualifié d’« excellente » la réaction de l’équipe après l’expulsion. L’international a ajouté : « Je pense qu’on n’a pas senti que nous jouions à dix. Et quand on peut dire cela, on peut être fier de notre prestation. »

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C’était la troisième expulsion de la carrière professionnelle de Kimmich. Le joueur de 31 ans avait reçu un deuxième carton jaune lors de la saison 2022-2023, puis un carton rouge direct la saison suivante.

Outre la suspension attendue du milieu de terrain, le Bayern a dû procéder à deux changements sur blessure à Hambourg : Lennart Karl et Konrad Laimer sont tous deux sortis prématurément .