Endrick a enfin rompu le silence, quelques jours après l’élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde, battu 2-1 par la Norvège.

Le jeune attaquant est entré en jeu en deuxième mi-temps, sans parvenir à renverser la tendance et en manquant même une occasion en or.

Une déception d’autant plus vive pour le jeune attaquant de 19 ans, qui avait enchaîné les performances convaincantes à l’Olympique lyonnais afin de séduire Carlo Ancelotti et d’obtenir sa place dans la Seleção. Bien qu’il ait figuré dans la sélection finale, Endrick n’a pas joué un rôle majeur au sein de la Seleção pendant le tournoi, et il a attendu plusieurs jours avant de s’exprimer publiquement.

Dans un message publié sur son compte Instagram, Endrick a déclaré : « J’ai encore du mal à imaginer comment réconforter tout le monde comme je le voudrais, mais je sais que j’ai beaucoup de personnes à remercier… Dieu pour cette opportunité ; ma famille pour son amour et son soutien ; et tous les Brésiliens pour leurs encouragements et leur soutien. »

Il conclut : « La fierté que nous inspire notre histoire et l’espoir de reconquérir le plus grand titre me guideront chaque jour ; je donnerai le maximum pour que nous revenions unis et plus forts. »







