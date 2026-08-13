Il pourrait remporter un titre amical, mais cela ne peut masquer des lacunes tactiques qui poursuivront l'équipe tout au long de la saison. Telle est la conclusion des analystes après la victoire difficile du Real Madrid en Coupe Teresa Herrera.

Selon ce qu'ont révélé les journalistes Antonio Romero et Tomás Roncero dans leur émission sur la radio SER Deportivos, la victoire obtenue par l'équipe avec son onze de départ au complet, sous la conduite de José Mourinho lors de son second mandat, face au Deportivo La Corogne à Riazor, n'a pas réussi à masquer le principal point faible devenu de plus en plus évident durant la préparation.

Romero a expliqué que l'analyse des matches de présaison est un exercice complexe, et que le Real Madrid n'a atteint que 20 à 30 % de ses capacités, mais il a insisté : « Le Real Madrid a toujours le sentiment qu'il lui manque un meneur de jeu au milieu de terrain. Ils ont une défense formidable et une puissance offensive presque imbattable, mais il y a une marge de progression au milieu du terrain. »

De son côté, Roncero a mis en garde contre le danger du relâchement après l'échec du recrutement de Rodri Hernández, en déclarant : « Si tu voulais recruter Rodri et que tu ne l'as pas fait, cela signifie que tu dois combler ce vide. Si tu ne le recrutes finalement pas, tu ressentiras ce manque toute la saison », soulignant que le club ne peut plus se justifier en prétendant que ce n'est pas important.

Face à ce manque, Romero a proposé une solution qu'il a qualifiée de « méthode Mourinho », en affirmant : « S'il y a un entraîneur au monde capable de se passer d'un milieu de terrain pour bâtir une équipe gagnante, c'est probablement Mourinho. Mais il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour constater que la plus grande équipe de l'histoire du Real Madrid comptait Casemiro, Kroos et Modric. »

Romero a dévoilé le nom du candidat pressenti pour tenir ce rôle de sacrifice, ajoutant : « D'après ce que j'ai vu à La Corogne, ce que j'ai observé de lui à City et son expérience, je pense que Bernardo Silva acceptera ce sacrifice. »

Et d'ajouter : « Il peut être un soldat pour Mourinho, et si on lui demande de jouer aux côtés de Tchouaméni et d'apporter un peu de soutien, il me rappelle un peu Modric », écartant en même temps des options comme Camavinga, Arda Güler, Bellingham et Valverde.

Romero a évoqué les nouvelles recrues, appelant les supporters du Real Madrid à la patience envers Yan Diomandé, qui n'a pas encore vingt ans, et soulignant que le Real Madrid est une immense mission, différente du fait de jouer cinq bonnes minutes avec Leganés.

Il a conclu son propos en faisant l'éloge du latéral Cucurella, en déclarant : « Diomandé attire beaucoup l'attention, mais le joueur que tout le monde a hâte de voir courir sur l'aile à Bernabéu, c'est Cucurella. C'est le genre de footballeur qu'il faut aimer. Depuis Marcelo et Roberto Carlos, nous avons le sentiment à Bernabéu que nous allons pouvoir profiter d'un latéral gauche vertical. »