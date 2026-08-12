Le Real Madrid a jeté son dévolu sur une nouvelle cible du marché des transferts après l'échec de ses tentatives pour recruter Rodri, la star de Manchester City, qui a préféré rejoindre le Barça cette saison.

La demande de l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, de recruter un milieu de terrain a poussé le président du club, Florentino Pérez, à envisager un nom familier : Martin Zubimendi, la star d'Arsenal, selon le journal « Sport ».

Plusieurs rapports de presse anglais ont indiqué que le recrutement par Arsenal du Brésilien Bruno Guimarães pourrait réduire les chances de voir Zubimendi apparaître avec le club londonien la saison prochaine, si bien que le club n'exclut pas son départ.

Malgré son importance dans les plans de l'entraîneur Mikel Arteta la saison passée, où il a participé à tous les matchs de Premier League avec le club londonien, le club ne souhaite pas voir la valeur marchande du joueur baisser en raison d'un manque de temps de jeu.

En réalité, le joueur espagnol avait déjà perdu son rôle prépondérant en fin de saison, au point qu'il n'a pas été titulaire lors de la finale de la Ligue des champions.

De plus, Arsenal a besoin de vendre certains joueurs afin de dégager la souplesse financière nécessaire pour continuer à renforcer l'effectif à des postes vitaux, comme celui d'ailier gauche.

C'est ici que le nom du Real Madrid ressurgit : le club madrilène avait en effet manifesté son intérêt pour le milieu de terrain basque l'été dernier, avant que ce dernier ne rejoigne Arsenal en provenance de la Real Sociedad pour environ 60 millions d'euros.

Zubimendi relèverait nettement le niveau d'ambition du club madrilène, notamment lors de la phase de possession du ballon. En outre, Florentino Pérez pourrait réussir à compenser le transfert manqué de Rodri, après que ce dernier a préféré rejoindre le Barça plutôt que le Real.

Toutefois, l'arrivée du milieu de terrain âgé de 27 ans dépend d'un accord à trouver avec Arsenal, ainsi que du départ de l'un des joueurs madrilènes, étant donné que toutes les places dans l'effectif de l'équipe première sont actuellement occupées.