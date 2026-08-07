Le nom du Suédois Lucas Bergvall est revenu sur le devant de la scène dans les couloirs du Barça, après que les agents du milieu de terrain de Tottenham Hotspur se sont activés à la recherche d'un nouveau club où il pourrait évoluer lors du mercato actuel, alors que ses chances d'obtenir davantage de temps de jeu avec le club anglais s'amenuisent.

Le journal espagnol « Sport » a indiqué que les représentants de Bergvall ont ouvert des canaux de communication avec plusieurs grands clubs européens, dont le Barça, dans le but de trouver une porte de sortie au joueur, dont la situation est compliquée à Tottenham.

Le média a précisé que le club anglais pourrait réclamer environ 60 millions de livres sterling pour se séparer du joueur, mais cette contrepartie financière n'a pas incité la direction du Barça à revoir sa position.

Deco tranche sur la position du Barça

Malgré la remise sur la table du nom de Bergvall auprès du club catalan, la direction du Barça ne semble pas disposée à rouvrir un dossier qu'elle a clos depuis 2024. La direction sportive, menée par Deco, estime en effet que la phase de négociation concernant le joueur est définitivement terminée, et il n'existe aucune volonté de relancer l'opération.

Cette position intervient alors que l'orientation actuelle du Barça diffère en matière de renforcement de l'entrejeu, le club recherchant un joueur doté de caractéristiques techniques différentes de ce que propose Bergvall. L'Espagnol Rodri Hernández est quant à lui en tête de la liste des priorités pour renforcer ce poste, en tant qu'objectif majeur de la direction sportive pour la prochaine étape.

La porte du départ de Bergvall

Le mouvement des agents de Bergvall intervient à un moment où la situation du joueur paraît plus compliquée au sein de Tottenham, après que le club a opéré d'importants changements dans son entrejeu à l'issue d'une saison particulièrement difficile, terminée loin des places d'honneur en Premier League.

Tottenham a recruté Sandro Tonali et Matheus Fernandes, des démarches de nature à intensifier la concurrence pour les postes du milieu, d'autant plus que le club mise sur les nouvelles recrues pour endosser des rôles de titulaires dans le onze. Dès lors, les chances de Bergvall d'obtenir un temps de jeu régulier semblent plus réduites, ce qui a poussé ses représentants à chercher de nouvelles options.

Le Barça était proche de boucler l'opération en 2024

Ce développement rappelle l'une des opérations que le Barça était proche de conclure il y a deux ans, alors que Bergvall évoluait au Djurgården de Suède.

En 2024, le Barça avait bien avancé dans ses négociations pour recruter le jeune milieu de terrain contre environ 7 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus. Le joueur était même déjà venu au Barça et avait rencontré Deco, en plus de visiter les installations du club, un signe alors clair d'un transfert sur le point d'aboutir.

Mais l'entrée de Tottenham dans les négociations a modifié le cours de l'opération, après que le club anglais a présenté une meilleure offre financière au club suédois et au joueur lui-même.

Le Barça a alors décidé de ne pas s'aligner sur l'offre ni de se lancer dans une surenchère, et Bergvall a tranché en faveur d'un départ à Londres.

Xavi Hernández, l'ancien entraîneur du Barça, avait commenté l'échec de l'opération à l'époque en affirmant que le club concurrent avait présenté une offre financière plus élevée, et que le Barça n'avait pas souhaité augmenter son offre uniquement pour remporter la mise.

Le refus du Barça n'a pas été une décision facile

De son côté, Bergvall a révélé après son transfert à Tottenham que le choix entre le club anglais et le Barça avait été l'une des décisions les plus difficiles de sa carrière, soulignant que l'hésitation entre les deux parties était restée ouverte pendant une longue période avant qu'il ne se décide à vivre une nouvelle expérience en Premier League.

Deux ans après cette opération, le nom du joueur suédois est revenu dans les plans du Barça par une porte différente, mais sans que le club catalan lui témoigne le même enthousiasme que celui affiché lors des premières négociations.