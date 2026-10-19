Après l'aveu de Laporta : le Paris Saint-Germain peut-il arracher Lamine Yamal au Barça ?

L'intérêt du Paris Saint-Germain pour le recrutement de Lamine Yamal n'est plus une simple rumeur passagère, après que le président du Barça, Joan Laporta, a révélé les tentatives antérieures du club français pour s'attacher les services du joyau catalan, allant jusqu'à présenter une offre d'une valeur de 250 millions d'euros. Mais alors que la star espagnole est liée par un contrat de longue durée avec le Barça, le champion d'Europe peut-il transformer le rêve de recruter l'un des plus grands talents du football mondial en réalité, ou la voie menant au numéro 10 restera-t-elle fermée ?

« Quand le Paris Saint-Germain nous a offert 250 millions d'euros pour recruter Lamine Yamal, nous avons refusé l'offre, et il n'avait que 17 ans. » Par ces mots, Joan Laporta a révélé à plus d'une reprise les tentatives du club parisien de pousser le Barça à se séparer de son talent exceptionnel.

Et il semble que l'intérêt du Paris Saint-Germain pour la jeune star dépasse les limites de la spéculation, d'autant que Yamal est l'un des noms les plus attendus lors de la confrontation à venir entre les deux équipes en Ligue des champions, mardi soir.

Malgré la confiance affichée par Laporta quant à l'avenir du joueur, certaines voix au sein du Barça continuent de regarder avec une certaine prudence les ambitions du club français, qui dispose de moyens financiers et sportifs susceptibles d'en faire un concurrent redoutable pour les services de n'importe quelle star mondiale.

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Dans ce contexte, Laporta a déclaré, lors d'un entretien avec le journal français « L'Équipe » : « Nous avons confiance en nos capacités. Le Barça verse des salaires généreux à ses joueurs, et c'est ce dont le club a toujours eu l'habitude. La question concerne le sentiment de bien-être au sein du club ; en dehors du Barça, l'atmosphère peut être très froide, alors qu'ici nous nous sentons à l'aise. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « Le Barça est un club bien organisé, omnisports, doté d'une structure administrative remarquable, et les joueurs l'apprécient. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, mais tout est perfectible, et nous travaillons dur. »

Le Barça se protège avec un contrat de longue durée

Le Barça possède un atout de poids pour protéger sa jeune star, puisque Yamal est lié par un contrat courant jusqu'en 2031, assorti d'une clause libératoire d'une valeur d'un milliard d'euros, ce qui rend la mission de l'arracher au club catalan extrêmement complexe.

Il ne semble pas que le Paris Saint-Germain soit en mesure de reproduire le scénario du recrutement de Neymar en 2017, lorsqu'il avait payé la clause libératoire de 222 millions d'euros. Il n'existe pas non plus d'indices laissant présager la possibilité de rééditer l'expérience de Lionel Messi, qui avait rejoint le club français après l'échec de la prolongation de son contrat avec le Barça.

De même, il est encore trop tôt pour imaginer un scénario semblable à ce qui s'est produit avec Ousmane Dembélé ou Ferran Torres, lorsque le club catalan se trouve contraint de prendre une décision concernant la vente de l'un de ses joueurs avant l'entrée dans la dernière année de son contrat, afin d'éviter un éventuel départ libre. Sur cette base, le Barça semble dans une situation relativement confortable pour conserver Yamal au cours des prochaines années, à moins que des développements exceptionnels ne viennent bouleverser l'équation.

La force du Barça dans ce dossier ne se limite pas aux aspects contractuels et financiers, mais s'étend à la relation étroite qui unit le club à son jeune joueur. Contrairement à certains noms qui ont quitté l'équipe ces dernières années, Yamal est l'un des fils de l'académie de La Masia ; il a grandi dans l'environnement du Barça et continue de jouer aux côtés de plusieurs de ses plus proches amis, dans le club et la ville auxquels il est lié depuis l'enfance.

Cet attachement affectif et sportif lui procure des motivations supplémentaires pour poursuivre sous le maillot de l'équipe catalane, lui qui ambitionne d'inscrire son nom parmi les légendes du club et de suivre les traces de Lionel Messi.

Mais l'expérience de Messi elle-même ne représente pas nécessairement un modèle reproductible avec Yamal ; la star argentine a rejoint le Paris Saint-Germain à un stade avancé de sa carrière, après que le Barça eut rencontré des difficultés ayant empêché l'enregistrement de son nouveau contrat, des circonstances très différentes de la situation actuelle du talent espagnol.

C'est là que réside la chance du Paris Saint-Germain

Malgré l'avantage évident dont dispose le Barça dans le dossier Yamal, le Paris Saint-Germain peut compter sur un ensemble d'atouts susceptibles de lui offrir l'opportunité d'ouvrir la porte aux négociations à l'avenir.

Alors que la situation financière du club catalan s'est relativement améliorée, avec des prévisions d'augmentation de ses revenus après l'achèvement des travaux de rénovation du Camp Nou, le club parisien dispose toujours de moyens financiers considérables qui lui offrent une marge de manœuvre plus large sur le marché des transferts.

Et même si Yamal serait le dernier des noms que le Barça envisagerait de vendre en cas de nouvelle crise financière, le Paris Saint-Germain peut présenter une offre financière colossale, en plus d'un salaire qu'il pourrait être difficile au club espagnol d'égaler, ce qui pourrait placer le joueur face à des tentations difficiles à ignorer.

Ce scénario reste hypothétique, mais il illustre l'ampleur de l'écart de moyens financiers entre les deux clubs, ainsi que la capacité de Paris à exploiter tout changement de position du Barça ou de volonté du joueur, selon ce qu'a rapporté le site « Foot Mercato ».

Par ailleurs, certains supporters du Barça se montrent inquiets quant à l'influence de l'entourage de Yamal, au premier rang duquel son père, sur ses décisions futures, même si cela ne signifie pas nécessairement que le joueur a la volonté de quitter son club actuel.

Ligue des champions et Ballon d'Or : des tentations impossibles à ignorer

Les armes du Paris Saint-Germain ne s'arrêtent pas à l'argent, mais englobent également les ambitions sportives, le club français pouvant présenter un projet compétitif solide, avec des aspirations continues à concourir pour le titre de la Ligue des champions.

Alors que le Barça cherche toujours à reconquérir son trône européen, dont il s'est éloigné depuis son dernier sacre en 2015, le Paris Saint-Germain occupe actuellement une position européenne forte, selon ce qu'indique le rapport.

Cet écart pourrait constituer un facteur d'attraction supplémentaire pour Yamal, qui aspire à décrocher les plus grands titres collectifs et individuels, au premier rang desquels le Ballon d'Or, et peut-être à rééditer cet exploit à plusieurs reprises au cours de sa carrière.

Bien que le Paris Saint-Germain ait changé d'approche sur le marché des transferts, s'éloignant de la politique d'accumulation de stars, le recrutement d'un joueur du calibre de Yamal représenterait une exception stratégique, et un transfert aux dimensions techniques, médiatiques et commerciales considérables.

Sur le terrain, le style de la star espagnole paraît adapté à la philosophie adoptée par l'équipe française, grâce à sa capacité à faire la différence offensivement, en plus de sa disposition à participer aux tâches défensives et à œuvrer pour l'intérêt du collectif.

Cependant, passer du fait de parler de l'intérêt du Paris Saint-Germain à voir Yamal sous son maillot exige encore de franchir d'importants obstacles, au premier rang desquels l'attachement du Barça à sa star, le contrat de longue durée qui le protège, et le degré de disposition du joueur lui-même à quitter le club dans lequel il a grandi.

Entre les tentations financières et les ambitions européennes d'un côté, et l'appartenance et la stabilité de l'autre, les probabilités d'un transfert de Yamal au Paris Saint-Germain restent théoriquement ouvertes, mais elles ne paraissent pas proches à l'heure actuelle.

Et avant de s'occuper à imaginer la star espagnole disputant des dizaines de matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, l'équipe française devra d'abord gérer sa dangerosité sur le terrain, lorsqu'elle affrontera le Barça en Ligue des champions.