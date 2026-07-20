Après l'annulation des célébrations, Messi prend une nouvelle décision concernant son retour en Argentine

Lionel Messi a tranché : l’Argentine, battue 1-0 par l’Espagne en finale de la Coupe du monde, ne sera pas accueillie par une fête populaire.

Selon la presse locale, le gouvernement a décidé que l’accueil de la sélection, initialement prévu lundi, se limiterait à une cérémonie officielle à l’aéroport d’Ezeiza, en présence des forces de sécurité et des pompiers, sans célébration populaire.

Selon une source haut placée au palais présidentiel, l’option d’un accueil populaire a été définitivement écartée en raison du climat qui suit la perte du titre.

Pablo Gravelloni, journaliste de la chaîne « TN Sports », a écrit sur son compte X : « Messi arrivera demain à Rosario et se rendra directement à Funes. C’est le moment de se reposer et de passer du temps en famille. »

Il a ajouté : « Messi n’a dit à personne que c’était son dernier match en sélection. Bien sûr, c’était sa dernière Coupe du monde, mais il n’a rien précisé quant à son avenir immédiat. »

Rosario est sa ville natale, et la maison familiale se situe à Funes, dans la banlieue rosarinoise.



