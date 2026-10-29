Le FC Barcelone a décidé de fermer temporairement la tribune des supporters « Gol 1957 » lors de la rencontre face au Deportivo Alavés, prévue samedi, sur fond d'une série de manquements disciplinaires, au premier rang desquels l'agression d'Eduardo Camavinga durant la célébration par les joueurs du Real Madrid du deuxième but inscrit dans le Clásico.

Cette décision est intervenue à la suite du match qui s'est terminé par une victoire du Real Madrid sur le score de 2-1, après que les dernières minutes ont vu Camavinga être frappé avec une hampe de drapeau par l'un des supporters, en même temps que des objets étaient lancés depuis les tribunes, ce qui a suscité une vive polémique quant au comportement du public à l'intérieur du Camp Nou.

L'agression de Camavinga enflamme la crise

Les dernières minutes du Clásico ont été marquées par l'agression de Camavinga, pendant la célébration par les joueurs du Real Madrid du deuxième but inscrit par Kylian Mbappé, faisant de cet incident l'un des principaux dossiers qui ont poursuivi le Barça après la rencontre.

La police est parvenue à identifier le supporter impliqué dans l'agression, en s'appuyant sur les caméras de surveillance du stade et en coopération avec les services de sécurité du club, après que la Ligue espagnole eut déposé une plainte concernant l'incident.

Selon des rapports de presse espagnols, le supporter encourt une amende pouvant atteindre 60 000 euros, ainsi que d'éventuelles sanctions liées à l'interdiction d'accès aux installations sportives.

Un communiqué officiel du Barça

Le FC Barcelone a annoncé sa décision via un communiqué officiel publié sur son site internet, dans lequel il a précisé que la suspension de l'activité de la tribune « Gol 1957 » lors du match face à l'Alavés faisait suite à une série de procédures disciplinaires ouvertes contre le club et certains de ses membres, en raison de comportements contraires aux valeurs sportives.

Le communiqué indique :

« Le FC Barcelone a décidé de suspendre l'activité de la tribune Gol 1957, connue sous le nom de tribune d'animation, lors du prochain match de championnat face à l'Alavés.

Cette décision intervient en réponse à une série de procédures disciplinaires ouvertes contre le club et certains de ses membres, sur fond de comportements contraires aux valeurs sportives. Ces agissements exposent le club à des sanctions financières, au risque de fermeture du stade, ainsi qu'à une atteinte à son image.

Le club rencontrera les représentants des groupes qui composent la tribune Gol 1957 afin de discuter de la situation et de définir les engagements nécessaires au maintien d'une animation enthousiaste et respectueuse, contribuant à soutenir l'équipe sans mettre en péril les biens du FC Barcelone ni sa réputation.

Le souhait du club est que la tribune Gol 1957 retrouve son plein fonctionnement lors du match contre Aston Villa, à condition que ces échanges permettent de rectifier la situation et d'en garantir le bon déroulement.

L'animation est un élément important que le club souhaite préserver, dans un esprit d'engagement et de responsabilité partagée par tous, dans l'intérêt du FC Barcelone. »