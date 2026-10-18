Les craintes du Paris Saint-Germain se sont confirmées ce dimanche, après l'annonce officielle de l'absence du latéral gauche Nuno Mendes face au Barça, mardi prochain, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Mendes est sorti sur blessure hier soir, samedi, lors du match contre Strasbourg qui s'est terminé par une victoire du Paris Saint-Germain (3-1), et le club français a annoncé aujourd'hui son absence pour le rendez-vous européen au Parc des Princes.

Le site français "Foot Mercato" a indiqué que l'absence de Mendes constitue un coup dur pour le PSG, à l'heure où Lamine Yamal brille de façon remarquable sur l'aile droite et paraît impossible à arrêter lorsqu'il évolue à ce niveau.

Par le passé, le joueur portugais avait réussi à limiter l'influence de Yamal durant 90 minutes (Lamine Yamal a même décrit Mendes comme l'adversaire le plus difficile qu'il ait jamais affronté), et il faudra donc que l'entraîneur Luis Enrique trouve des solutions inventives pour neutraliser la star du Barça.

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Dans ce cas de figure, la logique voudrait que Lucas Beraldo... la logique plaide pour une titularisation de Lucas Hernandez, mais ses dernières sorties ont-elles réellement dissipé les doutes de son entraîneur ? Il a été recruté comme doublure de Nuno Mendes, mais l'ancien joueur d'Aston Villa n'a pas atteint le niveau espéré, selon le site français.

Depuis sa mise à l'écart face à Monaco, Digne n'a pas brillé, et sa prestation n'a pas été meilleure hier contre Strasbourg, mais Luis Enrique sait assurément que le duel entre Digne et Lamine Yamal aura une dimension psychologique.

Leur dernière confrontation s'est achevée par une victoire du joueur du Barça en demi-finale de la Coupe du monde 2026, un facteur qui pourrait peser sur la performance du latéral, même de manière inconsciente. Dès lors, recourir à un double marquage sur Lamine Yamal pourrait être une option envisagée.

Luis Enrique peut aussi se tourner vers d'autres solutions, comme titulariser Lucas Hernandez, qui se distingue par un profil plus défensif, une plus grande puissance physique dans les duels, et qui possède cette touche de technique parfois nécessaire pour limiter l'influence des meilleurs dribbleurs. Mais le champion du monde 2018 manque de régularité dans ses performances, bien qu'il ait joué les 90 minutes contre Strasbourg samedi au poste de défenseur central.

Luis Enrique est connu pour son approche peu conventionnelle, et il n'est pas exclu qu'il franchisse un pas audacieux en replaçant João Neves dans le onze de départ afin de décaler Warren Zaïre-Emery au poste de latéral gauche. Ce n'est pas à écarter.

L'international français a laissé une forte impression au poste de latéral (notamment du côté droit pour compenser l'absence d'Achraf Hakimi, blessé), et malgré l'engouement entourant cette rencontre, celle-ci ne provoquera pas de bouleversements majeurs, ce qui pourrait pousser le technicien espagnol à prendre un risque.

Le Paris Saint-Germain et le Barça se partagent la tête du classement de la Ligue des champions avec 6 points chacun, après avoir gagné leurs deux premières journées.



