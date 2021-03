Après Kroos, un autre blessé de marque au Real Madrid

Toni Kroos s'est blessé en sélection allemande et cela semble être le cas pour un autre milieu merengue.

Le milieu de terrain du Real Madrid, Fede Valverde, n'a pas participé à l'entraînement et s'est entraîné dans le gymnase par précaution mardi en raison d'une gêne à la jambe.

Les joueurs du Real Madrid qui n'avaient pas d'engagements internationaux ont repris l'entraînement mardi après-midi.

Toni Kroos, Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy, Luka Modric et Andriy Lunin bien tous appelés par leurs équipes nationales respectives.

Cependant, Kroos retournera dans la capitale espagnole après s'être retiré de l'équipe allemande en raison d'un problème de ischio-jambiers.

Mariano Diaz et Alvaro Odriozola ont travaillé à la fois dans le gymnase et sur le terrain, tandis qu'Eden Hazard et Dani Carvajal ont poursuivi leurs processus de récupération respectifs.

De son côté, Valverde a amplement le temps de se remettre complètement avant le prochain match de Liga du Real Madrid face à Eibar le 3 avril à 16h15 CET à l'Estadio Alfredo di Stefano.

Pour rappel, la star du Real Madrid, Toni Kroos, sera absente pour l'Allemagne alors qu'elle commence sa route pour atteindre les phases de poules de la Coupe du monde 2022.

L'Allemagne entame sa campagne de qualification avec trois matches dans le groupe J contre l'Islande, la Roumanie et la Macédoine du Nord.

Mais l'entraîneur Joachim Low devra se passer de son milieu de terrain puisqu’il souffre d’une blessure aux adducteurs. Kroos d’ailleurs quitté le rassemblement allemand pour retourner à Madrid.

"Toni Kroos a dû quitter l'équipe en raison d'un problème d'adducteur, a expliqué la fédération allemande dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Il quittera l'hôtel de l'équipe pour rentrer en Espagne."

L'Allemagne a également souhaité à leur star un "prompt rétablissement" en rentrant dans son club.