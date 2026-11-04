Après des semaines d'attente et plusieurs reports dus à des conflits d'agenda, le FC Barcelone a enfin fixé une date pour officialiser la prolongation du contrat de sa star brésilienne Raphinha.

Selon les informations du quotidien catalan « Sport », la cérémonie de prolongation du contrat de Raphinha doit se dérouler demain, jeudi, ce qui le maintiendra dans les rangs du club catalan jusqu'en 2030, sauf changement de dernière minute.

En réalité, l'accord était bouclé depuis un certain temps. Le quotidien avait déjà évoqué une rencontre entre Deco et Raphinha dans un restaurant, où le directeur sportif du Barça et le joueur avaient mis la dernière main aux détails de sa continuité au club lors d'un entretien en tête-à-tête. Les deux parties étaient parvenues à un accord total, et il ne restait plus que les démarches officielles pour sceller l'entente.

Par la suite, Deco lui-même a annoncé, lors d'une réunion des représentants du club, que les démarches de prolongation du contrat étaient déjà achevées. Toutefois, des difficultés de coordination des agendas ont empêché la tenue de la cérémonie officielle. Le retard est exclusivement dû à un conflit de calendriers et n'a aucun rapport avec d'éventuels différends entre le club et le joueur.

Dans ce contexte, demain, jeudi, apparaît comme une date tout à fait appropriée. Le Barça a disputé un match face à Aston Villa en Ligue des champions hier soir, mardi, et une séance d'entraînement de récupération est prévue aujourd'hui, mercredi.

Il est fort probable que l'entraîneur Hansi Flick accorde une journée de repos aux joueurs demain, jeudi, même si la décision finale revient au technicien allemand, car une journée sans aucune activité sportive faciliterait la tenue de la cérémonie de prolongation.

D'ici vendredi, l'attention de l'équipe se portera sur la préparation du choc attendu dimanche contre l'Atlético de Madrid, avec une dernière séance d'entraînement samedi, juste avant le départ de la délégation vers la capitale espagnole.

Cette prolongation de contrat intervient dans l'une des meilleures périodes de la carrière du joueur brésilien. À 29 ans, Raphinha traverse une forme exceptionnelle, ce qu'il a de nouveau confirmé hier, mardi, en inscrivant un doublé face à Aston Villa en Ligue des champions.

Outre ses deux buts, le joueur brésilien a attiré les regards par son dévouement sans relâche tout au long de la rencontre. Il s'est distingué par un pressing constant et s'est imposé comme l'un des joueurs les plus actifs même sans ballon, entravant sans cesse les tentatives de l'équipe anglaise de construire son jeu depuis l'arrière. Il a livré une prestation complète à tous points de vue, confirmant ainsi sa grande disponibilité et sa capacité à laisser une empreinte décisive dans les plus grands rendez-vous.

Mais sa contribution dépasse de loin les chiffres. Raphinha est l'un des leaders de l'équipe et une figure centrale du vestiaire, notamment pour les jeunes joueurs qui apprécient son professionnalisme et son dévouement à chaque séance d'entraînement.

Flick manifeste lui aussi une grande admiration pour le joueur brésilien. Le technicien allemand apprécie son engagement quotidien et sa disposition permanente à travailler pour l'équipe, même dans les situations qui exigent de lui des efforts dans des zones éloignées de la surface de réparation adverse. Sa prestation face à Aston Villa constitue un nouvel exemple de la valeur qu'il représente pour l'entraîneur.

La direction sportive estime que la présence d'un joueur de ce niveau et de cette expérience représente un atout extrêmement précieux.

De son côté, Raphinha affiche un engagement total envers le projet du club catalan et n'a jamais caché son désir de poursuivre l'aventure avec l'équipe.