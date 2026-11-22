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L'arbitre Hernández Hernández a dirigé la rencontre entre Barcelone et Villarreal, remportée 3-2 par le club catalan lors de la 13e journée de Liga.

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Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales litigieuses, a attribué à l'arbitre Hernández Hernández une note de 2,5 sur 10.

Archivo VAR a expliqué que Hernández Hernández n'arrive toujours pas à retrouver son niveau, après une prestation arbitrale très faible lors du match entre Barcelone et Villarreal.

L'arbitre a connu une première période particulièrement difficile et a distribué plusieurs cartons jaunes dont il aurait pu se passer.

Hernández Hernández n'a pas non plus sifflé un penalty évident en faveur de Lamine Yamal et a dû interrompre le jeu pour se rendre devant l'écran de la VAR, après avoir été alerté sur l'action par l'équipe de la VAR.

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En seconde période, il s'est légèrement amélioré dans l'appréciation des situations, mais il est resté quasiment sur la même ligne sur le plan disciplinaire, en distribuant encore des cartons jaunes qui n'étaient pas nécessaires.

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Il a été confronté à trois situations litigieuses et semble avoir pris deux bonnes décisions et une mauvaise.

Les situations litigieuses

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Le match a donné lieu à quatre situations arbitrales litigieuses. D'abord, Hernández Hernández a omis d'accorder un penalty plutôt clair en faveur de Lamine Yamal et a dû revoir l'action sur l'écran installé au bord du terrain.

En seconde période, il a adressé un second carton jaune à Pau Navarro, l'expulsant ainsi du match, et sa décision était juste.

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Mais quelques instants plus tôt, l'arbitre avait ignoré une faute susceptible de valoir un penalty, même s'il s'agissait d'une situation qui devait être gérée sur le terrain plutôt que par l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

L'action concerne une intervention de Gerard Martín sur Ayoze, qu'il a frappé de la main au visage lors d'une lutte pour le placement. Si cette situation ne justifiait pas une intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage, faute de preuve irréfutable quant à l'intensité du contact, elle méritait un penalty sifflé directement sur le terrain, s'agissant d'un coup direct au visage sans véritable duel pour le ballon.

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Par ailleurs, l'arbitre central a accordé un corner sur l'action qui a précédé le premier but du Barça, alors que le gardien de Villarreal n'a apparemment pas touché le ballon.

Toutefois, en l'absence d'images suffisamment claires pour vérifier les faits, c'est la décision prise sur le terrain qui prévaut.