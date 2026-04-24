Après Dennis te Kloese, un autre grand nom pourrait quitter le Feyenoord

Selon Mikos Gouka, spécialiste du club à l’Algemeen Dagblad, René Hake, l’entraîneur adjoint, pourrait quitter le Feyenoord cet été malgré son contrat en cours.

Jeudi, le quotidien avait déjà révélé que Te Kloese quitterait le club à l’issue de la saison. Dans une analyse approfondie, Gouka décrypte la situation complexe qui prévaut à Rotterdam-Sud.

Le club connaît une profonde remise en question, tant au sein de la direction que dans l’ensemble de son organisation. Pascal Bosschaart, l’entraîneur de l’équipe réserve, quitte également son poste.

« Au Kuip, on n’exclut pas que René Hake, le bras droit de Robin van Persie, reprenne bientôt du service comme entraîneur principal ailleurs », précise Gouka.

Nommé adjoint l’an dernier lors de l’arrivée de Van Persie, ce natif de Drenthe a précédemment occupé le poste de entraîneur principal au FC Emmen, au FC Twente, au SC Cambuur, au FC Utrecht et au Go Ahead Eagles.

La saison dernière, il a brièvement été sous contrat avec Manchester United pour épauler Erik ten Hag ; après le licenciement de son ami, il a rapidement quitté Old Trafford.

Plusieurs clubs de l’Eredivisie suivent d’ailleurs son profil avec intérêt, et des bruits persistants ont fait état cette saison de tensions dans son rapport avec Van Persie.