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Arsenal souhaite continuer à sécuriser l'avenir de ses joueurs clés. Selon un article de presse paru ce mercredi, le club veut prolonger les contrats de trois de ses stars dans les prochains jours.

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Selon le « Telegraph », après avoir trouvé un accord avec Declan Rice pour prolonger son contrat, le club londonien avance dans ses négociations avec David Raya, Jurriën Timber et Piero Hincapié. Le quotidien affirme qu'Arsenal est déjà parvenu à un accord de principe avec son gardien espagnol, dont le contrat actuel court jusqu'en juin 2028.

La durée de son futur contrat n'a pas encore été dévoilée, mais Raya, arrivé de Brentford en 2023, s'est imposé comme un élément indispensable du système de Mikel Arteta, notamment grâce à la qualité de ses passes.

Avec 28 clean sheets en Premier League la saison dernière, il a joué un rôle central dans le titre remporté par Arsenal, le premier du club depuis 2004.

Le gardien espagnol a également remporté le Gant d'or lors des trois dernières saisons, confirmant son statut de l'un des meilleurs portiers du championnat anglais.

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D'après « The Athletic », Jurriën Timber et Piero Hincapié se rapprochent eux aussi d'une prolongation avec Arsenal.

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Les deux joueurs, âgés respectivement de 25 et 24 ans, mènent des négociations avancées avec le club londonien en vue de nouveaux contrats de longue durée.

Timber est actuellement lié au club jusqu'en juin 2028 et fait partie des joueurs sur lesquels Mikel Arteta souhaite continuer à s'appuyer.

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Quant à Hincapié, arrivé d'abord en prêt du Bayer Leverkusen en septembre 2025 avant d'être transféré définitivement l'été dernier, il s'est rapidement intégré à l'effectif. L'international équatorien a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, contribuant au titre de champion d'Angleterre et à la qualification pour la finale de la Ligue des champions.

Hincapié est sous contrat jusqu'en 2031 et, selon certaines informations, il aurait obtenu une revalorisation salariale ainsi qu'une prolongation d'un an supplémentaire, soit jusqu'en 2032.

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Ces manœuvres témoignent de la volonté d'Arsenal de préserver l'ossature de son équipe championne, tout en anticipant l'échéance des contrats de ses joueurs clés.

Arsenal trouve un accord avec Declan Rice

Le milieu de terrain d'Arsenal Declan Rice a trouvé un accord avec la direction de son club pour signer un nouveau contrat, une étape qui confirme la volonté des deux parties de poursuivre leur collaboration dans les années à venir.

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Cette décision intervient alors que le joueur est devenu l'un des piliers majeurs de l'équipe de Mikel Arteta.

D'après le quotidien britannique « The Guardian », Rice s'est mis d'accord avec Arsenal pour signer un nouveau contrat courant jusqu'à l'été 2031.

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Arsenal a décidé de prolonger Rice afin d'allonger son bail au club et d'améliorer ses conditions financières. Le joueur bénéficiera ainsi d'une importante revalorisation salariale, à la hauteur de son rôle au sein de l'équipe et du statut qu'il a acquis depuis son arrivée à l'Emirates Stadium.

Aux termes de ce nouveau contrat, le salaire du milieu anglais passera à environ 300 000 livres sterling par semaine, ce qui le placera parmi les mieux payés d'Arsenal, à égalité avec son coéquipier Bukayo Saka en tant que plus gros salaires de l'effectif.

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Âgé de 27 ans, Rice avait rejoint Arsenal en provenance de West Ham United à l'été 2023, pour un montant record pour le club d'environ 105 millions de livres sterling. Il avait alors signé un contrat jusqu'en 2028, assorti d'une option de prolongation d'une saison supplémentaire en faveur d'Arsenal.