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Les dirigeants de Manchester United s'accrochent à la possibilité de convaincre le Portugais Bruno Fernandes de signer un nouveau contrat, malgré son refus de deux offres de prolongation et son approche des six derniers mois de son contrat actuel avec le club.

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Le journal britannique The Sun a rapporté que la direction de Manchester United demeure confiante dans sa capacité à parvenir à un accord avec le capitaine de l'équipe, malgré le blocage des négociations jusqu'à présent, précisant que le club dispose de suffisamment de temps pour régler ce dossier.

Manchester United détient l'option de prolonger le contrat de Fernandes d'une année supplémentaire, et le club devrait activer cette clause avant le 1er janvier, afin d'éviter que le joueur ne conclue un accord de principe avec un club en dehors de l'Angleterre.

Fernandes restant lié au club pour une durée pouvant aller jusqu'à 18 mois, grâce à l'option de prolongation, la direction de Manchester United estime disposer de suffisamment de temps pour aplanir les divergences et parvenir à un accord, les négociations entre les deux parties se poursuivant.

Une source proche de Fernandes a déclaré : « Nous finirons par trouver un accord. »

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Des sources internes au club ont affirmé que la direction de Manchester United ne s'inquiète pas de la situation actuelle, expliquant que le rejet des premières offres par les représentants des joueurs est chose courante dans les négociations de prolongation de contrat.

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Fernandes, âgé de 32 ans, a rejoint Manchester United en janvier 2020 et est parvenu depuis à remporter à cinq reprises le trophée du meilleur joueur de l'équipe, décerné au nom de Sir Matt Busby, un record inédit.

La star portugaise a décroché les deux trophées de meilleur joueur de l'année de l'Association des footballeurs professionnels et de l'Association des écrivains de football pour la saison dernière, mais son niveau a nettement baissé au cours de la saison actuelle, parallèlement aux difficultés de l'équipe.

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Fernandes a connu une disette de buts de deux mois et demi en Premier League, avant de mettre fin à cette série en transformant un penalty face à Aston Villa la semaine dernière.

L'ancien entraîneur Michael Carrick avait également écarté le joueur de la composition lors de la lourde défaite 3-0 face à Bournemouth sur la pelouse de l'équipe, après que Fernandes eut critiqué ses idées tactiques à la suite de la lourde défaite 4-1 face à Côme en Ligue des champions, trois semaines plus tôt.

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Fernandes avait reçu une offre d'Al-Nassr d'Arabie saoudite en 2025, tandis que Manchester United s'était montré disposé à accepter un transfert dont la valeur totale aurait pu atteindre 100 millions de livres sterling.

Mais l'ancien entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, était parvenu à convaincre le joueur de rester, et le club avait aussi pris des mesures la saison dernière pour éviter son départ lors du mercato estival.

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Fernandes a signé son dernier contrat revalorisé avec Manchester United en août 2024, obtenant à cette occasion une importante augmentation de salaire.

L'un des points de désaccord actuels tient au fait que Fernandes, bien que largement considéré comme le meilleur joueur de Manchester United, n'occupe pas la tête de la liste des plus hauts salaires de l'équipe, après le retour de Marcus Rashford.

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Rashford, revenu après deux prêts avec Aston Villa et Barcelone, perçoit un salaire hebdomadaire de 325 000 livres sterling, contre environ 250 000 livres sterling touchées par Fernandes chaque semaine.