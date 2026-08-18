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imago-sport-1081064113.jpgAbdullah Ahmed

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Après avoir refusé Al-Diriyah, Malcom quitte le championnat saoudien

Mercato
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Sharjah Cultural Club vs Al-Jazira
Sharjah Cultural Club
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Brésil
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L'ailier brésilien a fixé son choix sur sa nouvelle destination

Le Brésilien Malcom, ailier d'Al-Hilal, a décidé de quitter définitivement la Roshn Saudi League, après trois années passées avec « Al-Zaïm ».

Le réseau « ESPN » a indiqué que Malcom avait décidé de résilier son contrat avec Al-Hilal afin de rejoindre les rangs du club émirati d'Al-Jazira, libre de tout contrat, durant l'actuelle période des transferts estivaux.

Le réseau a précisé que l'ailier brésilien passerait sa visite médicale aux Émirats dans les prochaines heures, avant de signer son contrat, qui le liera à Al-Jazira pour les trois prochaines années.

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Le départ de Malcom fait suite à la volonté d'Al-Hilal, le club saoudien ayant décidé de se passer de ses services afin de recruter un nouvel ailier. Le Portugais Pedro Neto, ailier de Chelsea, semble être le plus proche d'un tel transfert.

Certains clubs ont tenté de recruter le joueur de 29 ans durant la période écoulée, notamment le club saoudien d'Al-Diriyah, ainsi que le club qatari d'Al-Sadd et le club turc de Fenerbahçe, mais il a décidé de rejoindre Al-Jazira.

Il convient de rappeler que Malcom a rejoint Al-Hilal à l'été 2023, en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, avant de le conduire au sacre à cinq reprises : la Roshn Saudi League, deux Coupes du Roi, et autant de Supercoupes d'Arabie saoudite.

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