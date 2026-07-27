Le Paris Saint-Germain a intensifié ses efforts pour boucler le transfert de l'Espagnol Ferran Torres, attaquant du Barça, au cours des prochains jours, dans le but de compenser la perte de l'ailier ivoirien Yan Diomandé, parti au Real Madrid dans les dernières secondes, avec une grande confiance parisienne quant à la finalisation de l'opération, en tirant profit du désir du joueur de changer d'air.

Le quotidien catalan « Sport » a indiqué que le club parisien considérait Torres, aux côtés de l'ailier de Monaco Akliouche avec qui il a déjà trouvé un accord de principe, comme les deux principales cibles pour compléter son secteur offensif avant la fin du mercato estival, notamment après le départ attendu de Kolo Muani vers la Juventus et celui de Barcola vers Liverpool.

Le plan initial du Paris Saint-Germain reposait sur le recrutement de Diomandé comme priorité absolue, mais l'apparition surprise du Real Madrid les a sortis de la course, alors qu'ils avaient un accord avec le joueur. Ils ont toutefois refusé de répondre aux exigences financières de Leipzig, supérieures à 100 millions d'euros, tandis que le club madrilène a accepté de verser 120 millions d'euros, ce qui a poussé la direction parisienne à accélérer le rythme des négociations sur d'autres dossiers afin d'éviter de nouveaux retards.

L'argent est prêt

Le Paris Saint-Germain a entamé les discussions avec Torres dès la finalisation de la vente de Gonçalo Ramos à l'AC Milan, l'entraîneur Luis Enrique souhaitant le recruter comme option au poste d'avant-centre, d'autant plus que le joueur de 26 ans a ouvert la porte à un départ du Barça, en pleine hésitation quant à la prolongation de son contrat qui expire dans un an.

Le départ de Kolo Muani constitue un facteur déterminant dans la finalisation du transfert de Torres, le Paris Saint-Germain et la Juventus négociant ce transfert depuis plusieurs semaines. Tous les indices pointent vers un accord de principe d'un montant de 40 millions d'euros, soit la somme que le club parisien compte dépenser pour recruter la star espagnole.

Le Paris Saint-Germain gère ses ressources financières avec une grande prudence et entend financer l'ensemble de ses transferts par la vente de joueurs, dans le respect des règles du fair-play financier. Le départ de Barcola, pour lequel le club parisien réclame 170 millions d'euros à Liverpool, permettra au club de recruter Akliouche en provenance de Monaco, ainsi qu'un défenseur central de haut niveau.

Enrique, la carte maîtresse

Le Paris Saint-Germain s'apprête à présenter à Torres une offre alléchante comprenant un contrat de 4 ans assorti d'un salaire supérieur à son salaire actuel au Barça, alors que le club catalan souhaite le conserver. Cependant, la prolongation et l'extension de son contrat seront repoussées au mois de septembre prochain, et les chiffres proposés seront inférieurs à l'offre parisienne.

Au final, la décision revient au joueur lui-même, mais le Paris Saint-Germain est confiant dans sa capacité à remporter cette bataille, d'autant plus que Torres a affiché un désir clair de changer d'air. La présence de Luis Enrique comme entraîneur du club parisien et la prolongation de son contrat sur une longue durée ont donné au joueur et à ses agents des raisons convaincantes de franchir ce pas, compte tenu de la bonne relation qui unit l'entraîneur espagnol à son compatriote