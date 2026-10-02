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Après avoir imité sa célébration, Højlund s'immisce dans la polémique Ronaldo avec un message osé

Danemark vs Portugal
Danemark
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
R. Hoejlund
Danemark
Portugal

Nombreux sont ceux à travers le monde qui l'admirent encore : Hojlund défend Ronaldo

Le Danemark s'est incliné 4-2 face au Portugal, jeudi soir, lors de la troisième journée de la Ligue des nations.

Malgré un résultat favorable aux hôtes, l'un des moments les plus commentés de la rencontre est revenu à l'attaquant danois Rasmus Hojlund, qui a célébré à la manière de la star portugaise Cristiano Ronaldo après avoir trouvé le chemin des filets.

À la 53e minute, Hojlund s'est élancé derrière la défense portugaise et, se retrouvant en face-à-face direct avec le gardien, a lobé ce dernier sorti à sa rencontre pour loger le ballon au fond des filets.

Dès que le ballon est entré dans le but, l'attaquant danois a couru vers le côté et a sauté en reproduisant la célèbre célébration baptisée « Siu », accompagnée du cri bien connu, en référence à la célébration emblématique de la star portugaise.

Le site Tribuna a rapporté qu'à l'issue de la rencontre, l'attaquant danois n'a pas hésité à expliquer la raison de sa célébration, et a également adressé un message direct au sujet de la situation actuelle entourant Cristiano Ronaldo.

Rasmus Hojlund a déclaré : « Je voulais simplement envoyer un message fort à la sélection portugaise, à savoir que s'ils n'apprécient pas Cristiano, nombreux sont ceux à travers le monde qu'il a inspirés et qui l'admirent encore. »

Par ces mots audacieux, l'attaquant danois a montré à quel point il tient en estime l'héritage de Cristiano Ronaldo et sa place dans le football.

Ronaldo était absent de la rencontre face au Danemark, après avoir quitté avec colère le rassemblement du Portugal, à la suite de l'aggravation de ses tensions avec l'entraîneur Jorge Jesus, en raison de son faible temps de jeu.


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