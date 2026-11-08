L'arbitre Alberola Rojas a dirigé la rencontre entre l'Atlético Madrid et son hôte le FC Barcelone, qui s'est soldée par une victoire du club catalan sur le score de 2-1 lors de l'affiche de la 12e journée de Liga.

Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales, a attribué une note exceptionnelle à l'arbitre Alberola Rojas, soit 8 sur 10.

« Archivo VAR » a indiqué que Rojas avait livré une prestation arbitrale de très haut niveau, faisant preuve d'une grande maîtrise dans la gestion du match.

L'arbitre avait l'habitude d'imposer son autorité par la fermeté, mais il a changé de méthode cette fois-ci : il s'est montré plus proche des joueurs, leur a parlé lorsqu'ils le lui demandaient et a réussi à apaiser le rythme du match sans recourir à la distribution de cartons.

Lorsque Lamine Yamal et Álex Baena ont protesté durant la première mi-temps, un autre arbitre aurait pu se diriger directement vers un carton jaune, mais il a préféré le dialogue avec les joueurs.

C'était un pari risqué, mais il a remporté un grand succès : les protestations ne se sont pas répétées, les joueurs se sont recentrés sur le jeu et la tension a commencé à retomber progressivement.

S'il devait y avoir une remarque négative très mineure, ce serait le fait d'avoir sifflé quelques fautes éparses qu'il aurait pu laisser passer, mais à part cela, il s'agissait de l'une de ces prestations arbitrales qui révèlent pourquoi l'UEFA mise sur lui et lui offre de plus grandes opportunités de progresser.

Au cœur de cette bonne performance, l'arbitre a pris une décision importante qui lui est largement portée au crédit. En première mi-temps, Álex Baena a fait tomber le joueur Lamine Yamal aux abords de la surface de réparation, sans tenter de jouer le ballon, et ce juste avant que Yamal ne pénètre directement dans la surface.

L'action laissait entrevoir la possibilité d'accorder un penalty, mais Alberola Rojas n'est pas tombé dans ce piège et a décidé de brandir un carton jaune en sifflant une faute à l'extérieur de la surface de réparation.

C'était une décision juste qui renforce son statut et qui vient conclure un match sans erreurs graves, les bévues arbitrales s'étant limitées à un petit nombre que l'on peut compter sur les doigts d'une main.