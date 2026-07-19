Au terme d’un parcours exceptionnel couronné par une performance héroïque, la sélection espagnole s’est à nouveau hissée au sommet du football mondial en remportant la Coupe du monde 2026 grâce à une victoire décisive 1-0 face à l’Argentine, lors d’une finale qui s’est prolongée en prolongation au stade « New York New Jersey ».

Ce but décisif offre à la « Roja » un deuxième titre mondial, huit ans après son premier sacre en Afrique du Sud, et lui vaut une deuxième étoile sur son écusson.

Ce sacre a été marqué par un nouvel exploit historique de la star Fabián Ruiz, après que le site français « Stats Foot » a révélé qu’il était devenu le premier joueur de l’histoire du football à ne connaître aucune défaite lors de ses 50 premiers matchs internationaux avec sa sélection nationale, avec un bilan de 35 victoires pour 15 nuls, sans jamais avoir goûté à la défaite.

Mais l’exceptionnalité de Ruiz ne s’arrête pas là : le site a également précisé qu’il était devenu le quatrième joueur du XXIe siècle à remporter à la fois la Coupe du monde et la Ligue des champions au cours de la même année, rejoignant ainsi une liste historique comprenant le Brésilien Roberto Carlos (2002), l’Allemand Sami Khedira (2014) et le Français Raphaël Varane (2018).

Cet exploit vient couronner une saison exceptionnelle pour Fabián Ruiz, acteur clé du sacre espagnol, et inscrit durablement son nom en lettres d’or dans les annales du football mondial.