Nice a annoncé, ce mardi, avoir officiellement recruté un joueur algérien, qui devient la septième recrue du club français cet été.

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Nice a publié un communiqué officiel dans lequel le club a indiqué avoir recruté Abdelhak Benaidir (19 ans), en provenance du club du Paradou.

Le jeune espoir algérien a signé un contrat de cinq ans avec le club français.

Benaidir est la septième recrue du club durant la période de transferts estivale, après Jonathan Haye, Nathan Ngoumou, Laurent Abergel, Axel Witsel, Mohamed Amoura et Elye Wahi.

Selon le site « Foot Mercato », le club français, compte tenu de ses ressources limitées, a versé environ 300 000 euros pour finaliser ce transfert.

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Rappelons que Nice a récemment annoncé l'arrivée de l'Algérien Mohamed Amine Amoura, en provenance de Wolfsbourg en Allemagne, sous forme de prêt.







