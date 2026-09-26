Après Aït Nouri, un autre joueur quitte le rassemblement de l'Algérie

La sélection algérienne a subi un nouveau coup dur : un autre joueur va quitter le stage des Verts, après la blessure contractée lors de la victoire face à la Zambie (3-1), hier vendredi, en ouverture des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

La Fédération algérienne de football a annoncé, ce samedi, que les examens médicaux qu'a passés Amine Gouiri, attaquant de l'Olympique de Marseille, ont confirmé qu'il souffrait d'une blessure musculaire à la cuisse gauche.

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Sur la base des résultats des examens, l'attaquant de la sélection algérienne va observer une période de repos, avant d'être libéré du stage demain matin, dimanche, pour regagner son club, sans que la durée de son absence des terrains ait été révélée.

Gouiri était sorti sur blessure à la 20e minute de la rencontre face à la Zambie, laissant sa place à son coéquipier Amine Chiakha.

À noter que la star de Marseille est le deuxième joueur à quitter le stage de la sélection algérienne aujourd'hui, après la décision de l'entraîneur Ibrahim Hamdani de libérer le latéral gauche de Manchester City, Rayan Aït-Nouri, en raison d'une altercation avec le staff technique lors du match face à la Zambie.

Jaouen Hadjam avait ouvert le score pour l'Algérie dès la deuxième minute, avant que les visiteurs n'égalisent par l'intermédiaire de Fashion Sakala, à la 57e minute, mais Ibrahim Maza et Anis Hadj Moussa ont inscrit deux autres buts pour les Verts, aux 67e et 74e minutes.

La sélection algérienne dispute les éliminatoires au sein du groupe 9, qui comprend également la Zambie, le Burundi et le Niger, et se déplacera sur le terrain du Burundi mardi prochain lors de la deuxième journée.



