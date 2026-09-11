Après 5 mois de calvaire : Mourinho reçoit la nouvelle qu'il attendait au Real Madrid

Le Real Madrid a souffert en début de saison d'une crise discrète, liée à la multiplication des blessures, un problème qui a pesé sur les calculs de l'entraîneur José Mourinho, contraint de disputer ses cinq premiers matchs avec des absences répétées ayant limité ses options tactiques.

Lors des quatre premières rencontres, Mourinho a été privé de 7 joueurs en raison de blessures : Mendy, Rodrygo, Militão, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Endrick et Asensio, avant de récupérer certains de ses éléments face à l'Inter, mais il a perdu en contrepartie Camavinga, Arda Güler et Bernardo Silva pour cause de suspension.

Avec le retour d'Asensio contre le Rayo Vallecano et la réduction de la liste des absents, Mourinho se retrouve dans une situation différente, le nombre de joueurs disponibles étant passé à 22, à un moment particulièrement important durant lequel le Real Madrid dispute 3 matchs en championnat en 9 jours, avec en point d'orgue la confrontation face à l'Atlético Madrid dans le derby de la capitale.

Cette augmentation offre à Mourinho une plus grande marge pour faire tourner son effectif et maintenir ses joueurs en forme, d'autant que l'équipe ne souffre actuellement d'aucun manque à un quelconque poste, à l'exception des absences de longue durée de Militão, Mendy et Rodrygo.

Mourinho a déclaré que l'augmentation des options donne à l'équipe la capacité de faire jouer certains joueurs et d'en laisser d'autres se reposer, soulignant l'importance de disposer d'un groupe capable de gérer la pression des matchs consécutifs.

Les blessures ont été l'une des principales causes des difficultés du Real Madrid la saison dernière, l'équipe ayant subi 60 blessures, tandis que 15 matchs ont connu l'absence de 7 joueurs ou plus.

Les chiffres révèlent l'ampleur de l'amélioration actuelle : le Real Madrid affrontera le Rayo Vallecano avec le plus faible nombre d'absents des cinq derniers mois, à savoir 3 joueurs seulement, et c'est la première fois depuis le 21 avril que le nombre d'absents atteint un niveau aussi bas, lorsque Rodrygo, Courtois et Asensio avaient manqué le match face à l'Alavés.