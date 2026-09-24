Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, profite de la trêve internationale pour permettre à l'équipe de souffler après la défaite dans le derby de Madrid au stade Metropolitano, et il travaille à l'élaboration d'un plan individuel pour chaque joueur en mettant l'accent sur la prochaine étape.

Se vider l'esprit et se préparer pour l'avenir : tel est le mot d'ordre à Valdebebas durant ces longues vacances. Mourinho veut mettre à profit les deux prochaines semaines pour atteindre deux objectifs : permettre à ses joueurs de souffler après la défaite face à l'Atlético de Madrid et, dans le même temps, entamer des préparatifs individuels pour la suite, selon le journal « Marca ».

Ainsi, il n'y aura pas de programme d'entraînement uniforme à Valdebebas, et chaque joueur suivra son propre programme en fonction de ses besoins individuels.

L'entraîneur portugais avait déjà accepté d'accorder aux joueurs quatre jours de repos après le derby, avant même la défaite face à l'Atlético de Madrid. Les joueurs reviendront demain vendredi, puis entameront un programme d'entraînement conçu spécialement pour eux, l'objectif étant que cette pause soit productive.

Certains bénéficieront de davantage de repos, tandis que d'autres poursuivront leur entraînement, et d'autres encore mettront à profit ces deux semaines pour effectuer des exercices spécifiques qu'ils n'ont pas pu terminer durant la préparation d'avant-saison.

Parmi les joueurs restés au Real Madrid figurent : Courtois, Lunin, Asensio, Militao, Carreras, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Thiago et Rodrygo.

Ils ne suivront pas tous le même calendrier ni la même charge de travail. Le staff technique concevra des séances d'entraînement et des journées individuelles selon les besoins de chaque joueur. Il ne s'agit pas seulement de repos, mais de mettre à profit cette période pour préparer au mieux la prochaine étape.

La situation sera différente pour les joueurs blessés. Militao, Rodrygo et Mendy devront continuer à se rendre à Valdebebas tout au long de la semaine pour poursuivre leurs programmes de récupération. Pour eux, pas de place au repos : l'objectif est de mettre à profit chaque journée pour améliorer leur condition physique.

Selon le même journal, Valverde suivra lui aussi des séances d'entraînement particulières durant cette période. Quant à Asensio, il passera également des examens, car il mettra à profit cette période pour déterminer s'il subira ou non une opération chirurgicale, en fonction de l'évolution de sa blessure au tibia.

Le cas de Tchouaméni revêt une grande importance, car le milieu de terrain français aura désormais l'occasion de compléter une partie des entraînements de préparation d'avant-saison qu'il n'avait pas pu effectuer, dans le but de retrouver son meilleur niveau.

Le problème de Mourinho, c'est que cette mission sera limitée : une grande partie de son effectif sera loin de Valdebebas, quinze joueurs du Real Madrid ayant été convoqués par leurs sélections nationales pour disputer des matchs internationaux entre les mois de septembre et octobre.

Mourinho vivra deux semaines avec un effectif réduit, mais il est déterminé à mettre à profit cette période au maximum. L'objectif ne se limite pas à permettre aux joueurs blessés de retrouver leur pleine condition physique ou à accorder du repos à ceux qui en ont besoin, il inclut aussi la construction de l'équipe qui disputera les prochains matchs. Plusieurs joueurs de l'équipe des jeunes participeront à ce travail et auront une nouvelle chance avec l'équipe première.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora