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Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Après 3 journées, Hull City devance tous les clubs de Premier League

Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
Hull
Angleterre

Une grande performance du promu en Premier League

Hull City, tout juste promu, surpasse tous les clubs de Premier League anglaise cette saison, après trois journées de compétition.

Hull City est la seule équipe de Premier League cette saison à n'avoir encaissé aucun but lors de ses trois premiers matchs.

Arsenal partageait cette performance avec Hull City, avant d'encaisser un but dans le derby de Londres lors de sa victoire face à Chelsea (2-1) au stade de l'Emirates, dans l'affiche de la troisième journée de Premier League.

Hull City a cumulé 7 points, se plaçant à la troisième place du classement, après ses victoires contre Manchester United (2-0) et Coventry City (1-0), avant le match nul et vierge face à Aston Villa.

Manchester City occupe quant à lui la tête du classement de la Premier League avec 9 points, à égalité avec Arsenal, les deux seules équipes à s'être imposées lors des trois premières journées.

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