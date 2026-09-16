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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP
Loai Mohamed

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Après 24 heures, le triplé de Raphinha détrône Mbappé de la tête du classement des buteurs

Raphinha
Kylian Mbappé
FC Barcelone vs Racing Santander
FC Barcelone
Racing Santander
LaLiga
Brésil
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Espagne

Le Brésilien de nouveau au sommet

Le Brésilien Raphinha, attaquant du Barça, n'a pas été longtemps absent de la tête du classement des buteurs de la Liga, puisqu'il a repris sa place seulement 24 heures après l'accession au sommet de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid.

Raphinha a inscrit un triplé pour le Barça face au Racing Santander, lors de la rencontre disputée ce mercredi soir dans le cadre de la sixième journée de la Liga.

La star brésilienne a ainsi porté son total dans la compétition cette saison à 9 buts, reprenant la tête du classement des buteurs avec deux longueurs d'avance sur Mbappé, qui a marqué son septième but hier mardi soir dans les filets d'Elche.

Les buts de Raphinha se répartissent ainsi : 3 buts contre le Racing, deux buts face à Elche et au Rayo Vallecano, et un but contre l'Athletic Bilbao et Valence, tandis qu'il est resté muet face à Levante.

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